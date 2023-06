Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono in crisi? Parla il padre Stefano, cosa è successo

Tra non pochi alti e bassi, continui fraintendimenti e gelosie, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, due dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, avevano deciso di mettere da parte l’orgoglio e le paure e di uscire da quella casa, la più spiata d’Italia, mano nella mano. E fuori da Cinecittà, lontano dalle telecamere, hanno vissuto il loro amore, senza mai dimenticarsi dei followers e di quei fan che li hanno supportati nel tempo e hanno fatto il tifo per loro. Ora, però, a distanza di mesi, i riflettori sono di nuovi puntati sulla coppia e c’è chi parla di una crisi tra l’influencer e Donnamaria. Sarà così?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati?

Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare di una possibile crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ed è stata proprio una frase dell’influencer ed ex schermista a mandare in tilt il popolo web: “Avrei bisogno di fiducia, stima, rispetto. Sempre“. Si riferiva a Donnamaria? E perché la Fiordelisi ha preferito eliminarsi da Twitter, lì dove secondo lei circolano troppe ‘cattiverie’?. La ragazza, tra l’altro, non ha negato di stare poco bene: c’entra l’amore? Antonella, come ha ribadito sui social (dove è seguitissima), sta provando ad andare avanti, a sorridere, ma ora è mistero su quello che è successo. E le supposizioni sono davvero tante.

Cosa ha detto Stefano Fiordelisi

Antonella ed Edoardo hanno scelto la strada del silenzio: nessuna smentita, nessuna conferma. Il papà di Antonella, Stefano, che è spesso intervenuto nella casa più spiata d’Italia, invece, ha deciso di parlare e ha scritto: “Voglio tranquillizzare il fandom. L’amore vero non è facilmente controllabile, ma è amore vero”. Una crisi passeggera? Una piccola discussione? Un momento difficile, che presto troverà una soluzione?

I fan sperano, ovviamente, nel lieto fine. Loro si sono affezionati ad Antonella ed Edoardo, giorno dopo giorno nella casa del GF hanno seguito l’evoluzione della loro storia. Fatta di gelosie, fraintendimenti, piccole ‘ripicche’. Ma certi amori, diceva Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E quelli veri trionfano sempre.