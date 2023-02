Anzio in festa per la partecipazione di Ariete a Sanremo e il sostegno social di amici e parenti

Da casa stanno tutti facendo il tifo per lei, una ragazza di appena vent’anni che quest’anno e per la prima volta, calca uno dei palchi più importanti d’Italia. Stiamo parlando della cantante Ariete, all’anagrafe Arianna del Ghiaccio. La giovane cantautrice originaria di Anzio sta regalando molte emozioni alla sua famiglia e agli amici che da martedì la stanno seguendo mostrandole tutto l’affetto, la vicinanza, il sostegno che provano nei suoi confronti e, naturalmente, facendo il tifo per lei.

Il sostegno social per Ariete

Il sostegno alla giovane artista corre veloce sui social ed anche la sua città natale, Anzio, non esita a dimostrarle la propria vicinanza, complimentandosi per i risultati che la giovane sta ottenendo. Ma non è l’unica. Voti anche dalla città vicina Nettuno, un tam tam incessante che ha visto la presenza di numerosi sms in favore della cantautrice. Sostegno arriva, immancabile e puntuale, anche dai gruppi Facebook di zona quali ad esempio: ‘Anzio Bandiera Nera’ o ‘Anzio.Net-Parola al cittadino‘ ma non solo. Anche gli ex alunni del liceo classico Chris Cappell College di Anzio, che Ariete ha frequentato prima di intraprendere la sua brillante carriera musicale, le fanno sentire il proprio affetto e la propria vicinanza. Insomma, un sostegno solido ed autentico quello dimostrato nei confronti di Ariete e che le ha permesso di recuperare preziose posizioni in classifica.

L’esibizione di questa sera

Motori accesi per la quarta serata del Festival che prenderà il via questa sera, venerdì 10 febbraio, su Rai 1 a partire dalle 20.40. La kermesse sarà inoltre visibile in diretta streaming su Rai Play. Dopo le esibizioni dei 28 big in gara – nella prima e seconda serata ‘a scaglioni’ e poi tutti insieme nelle terza’ – questa sera è la volta dei duetti e della cover. Per quel che riguarda in particolare Ariete, la ragazza si esibirà con Sangiovanni nel brano: ‘Centro di gravità permanente’, un intramontabile classico del maestro Franco Battiato. Certamente, anche questa sera la talentuosa ragazza sarà pronta a stupire e a regalare meravigliose emozioni a tutto il pubblico che la segue con costanza ed affetto giorno dopo giorno.