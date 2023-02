Artem Tkachuk (Pino di Mare Fuori) è fidanzato? Vita privata dell’attore

Mare Fuori è la serie di successo che sta spopolando – letteralmente – tra il pubblico di appassionati Rai, ma non solo. Una storia trainante, appassionata e coinvolgente che sta conquistando tutti, grazie anche alle fantastiche interpretazioni recitative dei suoi protagonisti. Una delle narrazioni televisive più popolari ed attese di sempre che è in grado di tenere incollati allo schermo non solamente i giovani, ma anche gli adulti. Un vero e proprio fenomeno mediatico, ambientato in un istituto di pena minorile a Napoli. Ricordiamo, inoltre, che la terza attesissima stagione, in anteprima streaming su Rai Play dove sta totalizzando record di spettatori, da oggi, 15 febbraio 2023, è in prima serata su Raidue.

Quando esce Mare fuori 4? Data e anticipazioni

Mare Fuori, il successo strepitoso della serie Rai

Ma non è finita qui, perché una quarta stagione sarà in arrivo per il mese di maggio prossimo. Intanto, il cast di giovani attori, tutti in tenuta elegante, si sono anche presentati sul palco dell’Ariston per cantare una hit tormentone, la sigla per la precisione, ‘protetti’ dalla direttrice Carolina Crescentini. Tra di loro, anche Artem Tkachuk, che nella serie interpreta il giovane Pino, e che è diventato uno dei personaggi simbolo di tutta la vicenda. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Questa è la domanda che il pubblico si sta ponendo proprio in queste ore, in attesa della puntata di Oggi è un altro giorno, dove il giovane attore rivelerà qualche dettaglio in più sulla sua vita personale e professionale.

Artem Tkachuk (Pino di Mare Fuori): vita privata e sentimentale

Sulla vita privata del giovane attore di origini ucraine è ancora avvolta nell’ombra del mistero, non si sa praticamente nulla, anche perché il giovane è nuovo davanti a così tanto clamore mediatico, anche se non si tratta certo della sua prima esperienza. Di recente ha raccontato come la sua partecipazione alla fortunata serie sia avvenuta puramente per caso: ”Avevo un biglietto per Londra, ero pronto a partire. Il venerdì mi chiamarono per dirmi che il lunedì successivo ci sarebbe stato l’ultimo casting per il film. Ero indeciso, non sapevo cosa fare. Alla fine ho buttato il biglietto e sono andato”. Una scelta del caso – o del destino – che alla fine si è rivelata giusta.

(Foto in copertina da atelevisao – Instagram)