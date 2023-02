Attilio Romita contro Sarah Altobello al GF VIP: ‘Mi vuole rovinare’, cosa è successo nella puntata di ieri

Nella diretta di ieri sera, 16 febbraio, con la casa del Grande Fratello Vip Attilio Romita e Sarah Altobello hanno avuto un battibecco. Un alterco causato da un bigliettino che Romita avrebbe lasciato nel beauty della ragazza e per il quale il giornalista ha subito una sonora strigliata dalla sua compagna, Mimma Fusco. Quest’ultima, infatti, si “è arrabbiata perché Sarah ha detto che ho lasciato un biglietto nel suo beauty. Non è mai accaduto”, ha raccontato Attilio.

La Altobello tira fuori il bigliettino della discordia

Ma di tutta risposta l’Altobello è andata a prendere il bigliettino in questione e lo ha mostrato alle telecamere. Esasperato e visibilmente alterato il giornalista ha dichiarato: “Mi vuoi rovinare. Di quei biglietti è piena la Casa. La stessa Mimma mi ha detto di avere trovato tantissimi biglietti come quello perché ce li davano attaccati agli abiti”. Per chiudere la querelle si è rivolto ancora una volta alla sua coinquilina e le ha detto: “Canta e balla che ti riesce meglio”. Sarah non ha digerito bene l’aggressione, tanto da scoppiare in lacrime.

A seguire Attilio è stato ripreso dal conduttore, Alfonso Signorini, perché appariva troppo preso dal suo cellulare. “Mica starai tutta la sera al telefono con Mimmuzza” lo ha redarguito Signorini. Di tutta risposta Romita ha sottolineato che stava guardando i social sui quali c’era scritto che si era comportato male con la Altobello. D’altro canto la ragazza aveva esibito il biglietto sul quale, poi, non c’era scritto niente di compromettente.

Il conduttore definisce Romita un ‘gaffeur’

Il conduttore ha liquidato la vicenda rivolgendosi ad Attilio: “Sei un gaffeur”. Anche la compagna del giornalista ha avuto qualcosa da dire a riguardo: “Io e Attilio abbiamo bisogno di ristabilire qualche equilibrio ma ora sono tranquilla. Ritrovarsi dopo mesi di distanza è stato indubbiamente forte. Deve dimostrarmi di essere l’Attilio di prima e non l’irriconoscibile giocatore da reality che crea scompiglio”.