Attraverso i miei occhi stasera su Canale 5: trama, cast e anticipazioni del film

“Attraverso i miei occhi” non è solo l’ultimo doppiaggio di Gigi Proietti donato al grande cinema, ma anche un immenso film, che stasera su Canale 5, parlerà della profonda amicizia tra Enzo, il simpatico cane di razza Golden retriever, e il proprio padrone. Enzo come Enzo Ferrari, cui il pilota Danny (Milo Ventimiglia) ha voluto rendere omaggio, trovando addirittura una quattrozampe appassionato nelle gite in macchina. Un film completo, cui verrà automatico emozionarsi durante la visione.

La trama di Attraverso i miei Occhi

Tra le pellicole incentrate sul rapporto tra uomo e animali domestici c’è anche “Attraverso i miei occhi”. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo “L’arte di correre sotto la pioggia” (Edizioni Piemme, 2009), terzo libro dello scrittore statunitense Garth Stein. Anzi, nel film con protagonista Milo Ventimiglia – volto noto nelle serie tv, soprattutto come interprete di Jess Mariano in “Una mamma per amica” e poi di Jack Pearson nella pluripremiata “This Is Us” – l’intera storia è raccontata proprio dal punto di vista del cane, più di un migliore amico, quasi un fratello a quattro zampe.

La storia del pilota da corsa Danny (Milo Ventimiglia), raccontata con gli occhi del suo cane, il Golden Retriever Enzo. Tra i due è stato subito feeling e sono letteralmente cresciuti insieme: fin da cucciolo, Enzo ha imparato le lezioni di vita del suo proprietario, vivendo passo dopo passo accanto a lui: lo ha visto correre in pista, insegnare a nuovi piloti e innamorarsi di Eva (Amanda Seyfried). Il cane è lì a ogni vittoria sul podio o quando Eva dà alla luce la piccola Zoe, la figlia di Danny, ma è anche un sostegno morale durante le sconfitte del suo padrone e in uno dei momenti più tragici della sua vita. Una pellicola immensa, impreziosita dall’ultima interpretazione di Gigi Proietti, che in quell’occasione presentò personalmente il film alla Casa del Cinema di Roma.