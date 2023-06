Bagaglino di Pingitore torna in Rai? Ultime news sul programma

Una buona notizia per gli amanti del varietà e della satira: il Bagaglino, la storica compagnia fondata da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci, sta preparando per la Rai una riedizione del suo spettacolo televisivo di successo degli anni Ottanta. La notizia è stata anticipata dal settimanale “Oggi” che, pur sottolineando l’assenza di data e dettagli, ha rivelato il nome del nuovo spettacolo: “Il Bagaglione”

Il Bagaglino torna in Rai? La conferma di Pingitore

Pingitore ha confermato al settimanale l’indiscrezione, aggiungendo che la cosa “sta maturando, ma è ancora molto acerba”. L’ideatore della compagnia ha anche dichiarato di dover “irrobustire il ceppo originario con sangue nuovo”, ma di voler dare “un bello spazio anche ai veterani”. Il Bagaglino sembrava aver concluso il suo percorso a causa del Covid e della chiusura del Salone Margherita, il teatro dove si esibiva. Pingitore ha espresso il desiderio di “battagliare per riportare le sale Liberty del Salone Margherita al pubblico”. Il regista ha anche ammesso di dover ancora scegliere il canone da utilizzare per il suo spettacolo: “imitazione, monologo, parodia”. Il suo problema è che “In Italia gli stessi che fanno politica fanno pure la satira”. Infine, ha commentato l’uscita dalla Rai di Fabio Fazio e Lucia Annunziata, ricordando di essere stato vittima dell’“unica epurazione della tv di Stato” nel 1994, quando il Bagaglino aveva da 10 a 12 milioni di spettatori ogni settimana.

Cenni sullo storico varietà

Il Bagaglino è una compagnia di varietà fondata nel 1965 da Pingitore e Castellacci, due giornalisti che volevano fare cabaret tra satira e varietà. Dopo aver debuttato in un teatro-cantina, si trasferì al Salone Margherita e poi in televisione, dove raggiunse il successo con spettacoli come “Biberon”, “Grand Hotel”, “Macao” e altri. La compagnia si occupò di satira politica e attualità, interpretando personaggi famosi e lanciando le “ragazze del Bagaglino”. Dopo una pausa, quest’ultimo tornò in scena nel 2014 e nel 2016 festeggiò i suoi 50 anni. Ora sta preparando un nuovo spettacolo per la Rai: “Il Bagaglione”