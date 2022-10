Ballando con le Stelle 2022, anticipazioni 15 ottobre: cast, ballerino per una notte e classifica

Ballando con le Stelle 2022. Una partenza a dire poco esplosiva quella della nuova stagione con il programma tanto atteso per quest’anno. Si torna dunque in pista con Milly Carlucci, insieme alla presenza di Paolo Belli e di tutto lo strepitoso cast di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. La prossima puntata è prevista proprio per domani, sabato 15 ottobre: tutti incollati al televisore per le 20.30 mi raccomando!

Le anticipazioni per sabato 15 ottobre

I Vip che si fronteggeranno a colpi di danza per questa seconda avvincente puntata hanno realizzato coreografie ancora più sorprendenti, alzando l’asticella della loro competenza. Ovviamente, ognuno di loro darà il massimo per compiacere il pubblico a casa e in studio, come la Giuria capitanata da Carolyn Smith. Ma non è il solo, perché affianco a lui ci saranno anche i giurati più intransigenti, come Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Leggi anche: Ballando con le Stelle, quanto guadagnano giudici e concorrenti? Tutti i cachet

Giuria e antigiuria: ne vedremo delle belle

Oltre alla giuria, poi, c’è anche l’antigiuria, a bordo pista, composta essenzialmente da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, il loro obiettivo è rappresentare la voce del popolo da casa e quindi, nel caso, premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Infine, assolutamente immancabile Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta” e, in questa edizione custode del tesoretto.

Ballerino per una notte

Per ”Ballerino per una notte”, lo spazio riservato nel programma per gli ”esterni”, diciamo, ci sarà domani uno degli attori più apprezzati del momento. Parliamo certamente di Massimiliano Gallo, il marito di ‘Imma Tataranni’ e commissario dei ‘Bastardi di Pizzofalcone’. Lui ha accettato la sfida senza remore, cioè quella di ballare un coreografia realizzata appositamente per lui.

Le coppie in gara per domani

Ad ogni modo, ecco le coppie in pista che sfideranno ogni sabato sera in prima serata:

Iva Zanicchi – Samuel Peron;

Paola Barale – Roly Maden;

Marta Flavi – Simone Arena;

Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca;

Rosanna Banfi – Simone Casula;

Ema Stokholma – Angelo Madonia;

Gabriel Garko – Giada Lini;

Enrico Montesano – Alessandra Tripoli;

Giampiero Mughini – Veera Kinnunen;

Dario Cassini – Lucrezia Lando;

Alex Di Giorgio – Moreno Porcu;

Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina;

Alessandro Egger – Tove Villfor.

Ricordiamo, infine, che per ogni informazione aggiuntiva e per tutti gli aggiornamenti – per rimanere sempre sul pezzo insomma – sono disponibili sul sito ufficiale www.ballandoconlestelle.rai.it.