Ballando con le Stelle 2022, anticipazioni di sabato 8 ottobre: coppie, chi sono i concorrenti e i maestri

Ballando con le Stelle 2022. Bisogna ammetterlo: tra tutti i cast di tutti i reality attualmente in onda sulle televisioni italiane, come ad esempio il Grande Fratello il Tale e Quale Show, quello di Ballando con le Stelle è certamente il più avvincente, perché è riuscito ad accaparrarsi i concorrenti più interessanti sulla scena del momento. Dunque, tanti complimenti a Milly Carlucci per il suo lavoro.

L’inizio tanto atteso: sabato 9 ottobre

Un dato di fatto difficile da contraddire. A partire da domani, sabato 8 ottobre, quando partirà ufficialmente la nuova edizione del programma su Rai1, ne vedremo delle belle. E capiremo, soprattutto, se le grandi aspettative sul programma verranno soddisfatte.

Tuttavia, siamo abbastanza fiduciosi sul risultato finale, dal momento che la Carlucci cura con grande passione la faccenda per tutto l’anno, e lo fa coltivando le relazioni importanti e corteggiando anche i vip che ha intenzione di portare sulla pista da ballo.

Grande attesa per la prima

Ad aumentare l’aspettativa ci si mette anche la Rai stessa che ha addirittura detto di no alla Figc (Federazione italiana gioco calcio) che chiedeva di fare saltare la puntata di Ballando dal 19 novembre per trasmettere l’amichevole Austria-Italia, per evitare una fastidiosa sovrapposizione con la prima partita dei Mondiali. Questo basta ad evidenziare quanto la cosa possa essere di grande portata quest’anno.

Parla Milly Carlucci

”Speriamo che sia un cast insuperabile! Da tanti anni lancio ganci, ogni tanto raccolgo. Gabriel Garko mi ha fatto penare per 15 anni e anche con Iva Zanicchi ci siamo parlate per diverso tempo. So che per loro non è facile fare i principianti, devi avere voglia di aprire un capitolo diverso e vedere come va. Però, se ti piace ballare capisci che può essere divertente e che dà soddisfazione” – ha dichiarato con il consueto entusiasmo la Carlucci in un’intervista a Sorrisi.

Le novità in vista e le anticipazioni

Tra le tante chicche di quest’anno c’è senza dubbio la presenza del cast di Lorenzo Biagiarelli, il quale avrà come controparte di giudizio al tavolo, Selvaggia Lucarelli. Ma non è tutto: Alberto Matano commenterà la puntata a bordo campo, senza l’accompagnamento di Roberta Bruzzone. E poi nella giuria popolare arriveranno due ex ballerini amatissimi di Ballando: Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Siete pronti?