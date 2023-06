Ballando con le Stelle 2023, parla Milly Carlucci: ‘La giuria non è stata riconfermata’

Un’indiscrezione esplosiva agita il mondo della televisione: Milly Carlucci potrebbe rivoluzionare la giuria di Ballando con le Stelle, il programma di Rai1 che vede sfidarsi a colpi di passi di danza celebrità del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della cultura. Ma un interrogativo anima le voci di corridoio: cosa succederà alla giuria del programma? A parlarne e fugare ogni dubbio in prima persona è stata proprio Milly Carlucci, la quale è stata ospite di “ Da Noi a Ruota Libera ” con Francesca Fialdini: “ Di gossip se ne è fatto tanto. La giuria non è stata riconfermata ma non è stata riconfermata perché noi stiamo facendo il cast di Ballando con le stelle poi più avanti a settembre si parlerà di giuria e di tutto.”

Ballando con le Stelle 2023; le sedie dei giurati in bilico

Insomma, le sedie di Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni non sono così stabili come alcuni siti hanno rivelato. Milly Carlucci ha lasciato intendere che ci potrebbero essere delle novità tra i giurati, ma non ha voluto anticipare nulla. Al momento, la presentatrice e la sua squadra sono impegnati a comporre il cast dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2023, che non è ancora stato annunciato ufficialmente. Tra i nomi che circolano sul web ci sono quelli di Wanda Nara, Pierpaolo Pretelli, Francesca Barra e altri ancora, ma bisognerà attendere le conferme.

Barbara D’Urso nella nuova giuria?

Nel retroscena dello show televisivo le voci non si placano e continuano senza sosta a circolare: si parla della possibilità dell’eclatante passaggio di Rai di Barbara D’Urso proprio come giurata di Ballando. Milly Carlucci, però, ospite da Francesca Fialdini ha chiarito da dove si sono originate le voci sciogliendo l’equivoco: “Ci siamo viste anni fa perché era nata la possibilità che fosse ballerina per una notte, poi è sfumata completamente quindi ci siamo viste con grande cordialità per questo ma poi non si è fatto nulla”. Dunque, la conduttrice ha tenuto a smentire le indiscrezioni a riguardo.

Milly Carlucci confessa: “Mai pensato di mollare il mio lavoro”

Infine, la conduttrice di Ballando con le Stelle, nella stessa intervista ha dichiarato la sua inesauribilità d’amore per il suo mestiere: “Non ho mai pensato di mollare il mio lavoro magari riposarsi per tre ore sotto la palmetta ma dopo…”. Milly Carlucci ha dimostrato ancora una volta il suo entusiasmo e la sua passione per il suo lavoro, che la porta a condurre con successo due show di Rai1: Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato. Anche quest’ultimo programma ha riscosso un grande successo di pubblico e critica. Chissà quali altre sorprese ci riserverà Milly Carlucci nel 2023.