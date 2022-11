Ballando con le Stelle: chi sono i ballerini per una notte di sabato 19 novembre 2022

La Rai ha comunicato i ballerini “speciali” che si esibiranno nella puntata di sabato 19 novembre 2022 di Ballando con le Stelle. Persone che dovranno ridare anima al programma di Milly Carlucci, orfano dell’eliminazione, non senza polemica a essere sinceri, di Paola Barale e successivamente dell’attore romano Enrico Montesano, colto ad allenarsi con la maglia del X Mas, ovvero il gruppo di Marina militare che fece anche parte della Repubblica Sociale Italiana.

Ballando con le Stelle del 19 novembre

Si lavora alla prossima puntata di Ballando con le stelle 2022, che Milly Carlucci condurrà sabato prossimo, 19 novembre, come sempre a partire dalle 20.35 circa su Rai1. Come in tutti gli appuntamenti, non mancherà il tesoretto, il cui valore dipenderà dai voti che la giuria darà all’esibizione del ballerino per una notte, che a quanto pare non sarà uno bensì tre, anche se due di loro si esibiranno in coppia.

A scendere in pista con questo ruolo, come scopriamo da TvBlog, sarà innanzitutto Bobby Solo, la cui partecipazione sembra fosse già prevista per sabato scorso, nella stessa serata che ha visto Giovanna Ralli esibirsi come ballerina per una notte, ma poi è slittata di una settimana, motivo per il quale il cantante calcherà il palco dell’auditorium della Rai del Foro Italico di Roma, appunto, sabato 19 novembre, e non da solo: nella medesima serata danzeranno infatti anche due suoi famosi colleghi, i cui nomi sono stati annunciati questa mattina sempre da Blogo.

Ballano anche i Ricchi e Poveri

Non solo Bobby Solo: nella settima puntata del programma di Milly Carlucci rivedremo in pista anche i Ricchi e Poveri, già ballerini per una notte un paio d’anni fa. Angelo Sotgiu e Angela Brambati si preparano quindi a tornare a ballare nella trasmissione campione d’ascolti del sabato sera del primo canale della Rai, dopo l’ospitata di qualche stagione fa in occasione della quale si sono esibiti in quattro, poiché c’erano anche Franco Gatti, purtroppo scomparso di recente, e Marina Occhiena, uscita nuovamente dal gruppo dopo la reunion avvenuta nel 2020.

Esibizione in coppia e non più in versione quartetto, quindi, per Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri. Vista, quindi, la presenza di due unità di ballo con il ruolo di ballerini per una notte, bisogna capire come funzionerà l’assegnazione del tesoretto: ricordiamo che recentemente, in occasione dell’ospitata, nella stessa sera, di Paola Perego e della coppia Nino Frassica-signora Coriandoli, a totalizzare i punti per il tesoretto è stata la sola Paola Perego, mentre la coppia di attori è stata votata solo da Carolyn Smith, ma il loro voto è andato comunque a sommarsi a quello del tesoretto principale, diciamo così. E’ probabile che sabato avvenga qualcosa di simile. Intanto, ospiti a parte, queste sono ore di fuoco per Ballando vista la squalifica di Enrico Montesano.