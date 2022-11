Bar Stella su Rai 2, torna Stefano De Martino: chi sono gli ospiti di stasera

Stefano De Martino riapre il Bar Stella, in onda con le prime 3 puntate martedì 29 alle 23.50 e mercoledì 30 novembre, giovedì 1 dicembre su Rai 2. All’esordio, la “chiacchiera da bar” verterà sugli attivisti per l’ambiente che, in cerca di visibilità per la loro causa, gettano zuppe, inchiostri, farina sulle grandi opere d’arte.

Ritorna il Bar Stella su Rai 2

Oltre ai personaggi che gravitano dalle parti del bar, saranno ospiti Francesco Vezzoli, importante artista italiano, conosciuto in tutto il mondo e Tommaso Paradiso, nel doppio ruolo di cantante e laureato in filosofia. Nella seconda serata del mercoledì, si discuterà della proposta di un “bonus-matrimonio” di ventimila euro. Passeranno per il bar la sondaggista Alessandra Ghisleri, lo scrittore Maurizio De Giovanni e la cantante Ditonellapiaga. La settimana si concluderà giovedì, con i Neri per Caso che, cantando a cappella versioni inedite dei loro successi e anche la sigla iniziale del Bar Stella, alleggeriranno il lavoro della Disperata Erotica Band.

Tutto avviene tra le mura del locale che porta lo stesso nome del bar della famiglia De Martino, fondato dal bisnonno di Stefano a Torre Annunziata nella provincia di Napoli, dove il noto conduttore e ballerino ha trascorso la sua infanzia. Il bar è stato ricostruito presso il Centro di Produzione Rai di Napoli, sfruttando foto d’epoca, oltre a essere arricchito con cimeli provenienti dallo storico locale originale del bisnonno di Stefano De Martino.

Al fianco di De Martino, nuovamente ritroviamo alcuni personaggi fissi, animatori puntuai della stagione d’apertura. Dai baristi Luciano (Herbert Ballerina) e Ambrosia (Vincenzo D’Ambrosio) al cameriere Franco (Franco Castiglia) e all’avvocato D’Afflitto (Giovanni Esposito). Confermata, come supporto agli ospiti musicali, anche la presenza della Disperata Erotica Band il cui nome si ispira al titolo di un brano di Lucio Dalla dove nel testo si dice: “l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale”.