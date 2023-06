Barbara D’Urso alla Rai? La conduttrice sarebbe in trattativa, ultime news

Potrebbe essere in arrivo una grande svolta per la celebre conduttrice Barbara D’Urso: secondo alcune indiscrezioni, infatti, starebbe per lasciare la Mediaset. Il futuro è chiaro e tutti la vorrebbero alla Rai, ma sarà davvero così? Ecco tutte le ultime news sulla trattativa (segreta) in corso.

Barbara D’Urso approda alla Rai?

Sono in arrivo molti cambiamenti in casa Rai e questo è un periodo di ‘fuoco’ per quanto riguarda accordi e trattative perché tutto dovrà essere pronto entro settembre. Il 26 giugno si terrà una grande riunione generale in cui verranno presentati tutti i palinsesti per il prossimo inverno e sembra che ci saranno grandi novità. Sembra, infatti, che la Rai abbia avuto un calo di ascolti su alcuni programmi e sembra decisa a rimediare. Per questo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe chiamato anche Barbara D’Urso, che ha uno degli share più alti di sempre.

Le trattative “segrete” tra la D’Urso e la Rai

Si tratta, per ora, soltanto di gossip e indiscrezioni, non è arrivata ancora nessuna conferma. Il problema sarebbe proprio il programma pomeridiano ‘Oggi è un altro giorno‘ condotto da Serena Bortone. La Rai sembra intenzionata a sostituire la conduttrice e il primo nome proposto pare sia stato quello di Caterina Balivo. Alcune indiscrezioni, tuttavia, sostengono che la Rai ha puntato a Barbara D’urso. Pare che nelle ultime ore ci siano stati dei colloqui e delle trattative riservate tra lei e i vertici Rai di Viale Mazzini.

Palinsesto estivo della Rai

Una conferma o una smentita potrebbe arrivare ben presto, dato che, come accennato, la riunione generale è prevista per il 26 giugno. Nel frattempo, durante l’estate la Rai non si ferma e prosegue con il suo palinsesto estivo: Lunedì 19 giugno inizierà ‘Uno mattina estate‘ con la conduzione di Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo. Partirà anche ‘La vita in diretta estate‘ con Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. Tutta la televisione italiana è in fermento: dopo l’addio di Fabio Fazio e Luciana Litizzetto alla Rai, anche Marta Merlino lascia La 7 dopo ben 12 anni, lei passerà a Rete 4.