Barbara D’Urso furiosa contro Mediaset: ‘Non ho concordato niente. Mi hanno messa fuori all’improvviso’

Barbara d’Urso, dopo anni di televisione, è quasi disoccupata. La cosa deve averla ferita assai, infatti non riesce proprio a nascondere la rabbia per la sua cacciata da Pomeriggio Cinque. Al suo posto arriverà Myrta Merlino. Per la D’Urso non c’è nessun altro programma in vista e il suo contratto scadrà a fine 2023. Ma vista la furia della conduttrice campana si prevedono fuoco e fiamme: “Ne ho sopportate tante, forse un giorno racconterò. Ho messo la testa sotto l’acqua perché lavoravo con passione, ma stavolta no“, dice in una lunga intervista a Repubblica.

IL caso ‘Silvy’ su Twitter

Una delle gocce che hanno fatto traboccare il vaso è stato il caso Silvy. La cosa ha ulteriormente incrinato i rapporti della D’Urso con Mediaset. Sotto al tweet di un utente che riportava un video della D’Urso che interveniva a Domenica In, l’account Qui Mediset ha commentato così: “Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato. Silvy”. Mediaset ha successivamente tentato di spiegare di essere stata vittima di hackeraggio ma alla conduttrice la cosa non è mai andata giù. “L’account dichiara di essere stato hackerato e il giorno dopo QuiMediaset si scusa con le persone offese e i follower ammettendo che è stato un errore interno. Nessuno mi chiede scusa, in fondo sono stata chiamata “tr***”, ho due figli che non vogliono mai apparire, si sono chiesti: possibile che l’azienda dove lavora da anni la chiami tr***? Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione”. Queste le dichiarazioni della presentatrice, che non hanno bisogno di chiarimento.

D’Urso vs Mediaset

La guerra inizia ufficialmente e ammette di cominciare a provare un forte disagio. Capisce di non essere più gradita in azienda con la notizia però che non avrà alcun programma in prime time. Dopo un botta e risposta di comunicati anche da parte di Pier Silvio Berlusconi, D’Urso comincia a valutare di salutare anticipatamente il pubblico a giugno, ma l’azienda vuole comunque tenerla fino a dicembre, portando il contratto a scadenza. E allora Barbara D’Urso non si trattiene più: “I modi sono inaccettabili. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”. C’è chi dice che alla base di tutto questo ci sia la volontà della dirigenza di ripulire la rete dal trash, ma guai a parlarne con lei in questo momento. Staremo a vedere se le cose evolveranno e se D’Urso troverà un’altra sistemazione.