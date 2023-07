Barbara Durso lascia Pomeriggio Cinque: Chi la sostituirà?

Barbara D’Urso dice addio a Pomeriggio Cinque. Il programma che nel corso di questi anni l’ha incoronata regina, quasi indiscussa, del piccolo schermo. Ora, se l’addio della D’Urso ha fatto subito il giro del web, anche le indiscrezioni sulle sue possibili sostitute non sono mancate. Nella mente dei telespettatori emerge con chiarezza la seguente domanda: chi subentrerà al suo posto? Ecco cosa sappiamo.

Barbara D’Urso alla Rai? La conduttrice sarebbe in trattativa, ultime news

Barbara D’Urso lascia la conduzione di Pomeriggio 5

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”, questa la nota diffusa dalla Fininvest. Secondo Dagospia ad essere costato caro alla D’Urso l’aver scimmiottato la scena di lei con le mani giunte ai funerali di Berlusconi ad una festa di compleanno di una sua amica. Indubbiamente, la decisione dell’azienda ha subito generato tanta curiosità. Ora, infatti, le voci sulla persona che sarà pronta a prendere il suo posto non mancano.

La possibile sostituta

Secondo alcune indiscrezioni, il posto della D’Urso – che senz’altro è delle personalità maggiormente rappresentative di casa Mediaset – sarà occupato dalla giornalista Myrta Merlino. Quest’ultima, per anni è stato la conduttrice, nonché volto di punta del programma L’Aria che Tira in onda su La 7. Durante l’ultima puntata della trasmissione, la Merlino ha reso noto al pubblico la propria decisione ed ora, nella “rosa” delle possibili sostitute” lei pare essere la favorita.

La presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024

L’ufficializzazione dell’ingaggio di Myrta Merlino dovrebbe avvenire durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024, che è in programma a Cologno Monzese il prossimo 4 luglio. Evento chiave per l’azienda del Biscione, nel corso del quale verranno rese note le novità della prossima stagione televisiva. Ora, certamente l’attenzione sarà focalizzata anche sul cambio di conduzione di Pomeriggio 5, con tutte le novità che ne deriveranno.