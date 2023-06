Myrta Merlino lascia L’Aria che Tira: “E’ la mia ultima puntata”

La celebre Myrta Merlino lascerà la conduzione de ‘L’Aria che Tira‘, con grande tristezza di tutti i fan. Abbandonerà completamente La7, ma non è ancora chiaro se andrà in Rai oppure a Mediaset. Nel frattempo ha dato l’arrivederci a tutto lo staff con cui ha lavorato per ben dodici anni. Ecco l’annuncio in cui lo ha rivelato: “Questa è la mia ultima puntata”.

L’addio di Myrta Merlino in tv

La nota conduttrice Myrta Merlino ieri sera ha detto addio al programma che ha condotto per ben 12 anni di fila: ‘L’aria che tira’ su La7, di cui è anche autrice. Quali sono i motivi dell’addio? Non sono ben chiari, ma in questi giorni stiamo assistendo a grandi cambiamenti: Serena Bortone abbandonerà ‘Oggi è un altro giorno’, Barbara D’urso potrebbe approdare in Rai e Tiberio Timperi sostituirà Salvo Sottile. Myrta Merlino dove andrà? Ancora non ha fatto una comunicazione ufficiale, ma pare che andrà in Rai oppure in Mediaset. Secondo molti, potrebbe essere proprio lei la nuova conduttrice di ‘Che tempo che fa’, lo show lasciato da Fabio Fazio e Luciana Litizzetto. I motivi dietro questa scelta sarebbero tutti politici, data la sua vicinanza con Giorgia Meloni.

La conduttrice lascia ‘L’Aria che Tira’

Lei è stata autrice e conduttrice del programma per ben 12 anni, ma adesso è arrivato il momento di dedicarsi ad altri progetti. L’annuncio in diretta ha lasciato tutto il pubblico affezionato senza parole. Ha condiviso l’annuncio anche sui social, dove si è espressa con grande commozione: “12 anni, lunghi e importanti, nei quali le vite si intrecciano e cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo. 12 anni di lavoro, ma non è mai solo lavoro… 200 puntate l’anno, 2 ore e mezza al giorno. Praticamente una vita insieme“. Ha continuato: “E poi arriva oggi: un momento di grande emozione. Eh sì perché oggi è per me l’ultima puntata di ‘L’aria che tira’. È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, l’impegno a guardare oltre il bianco e il nero, la fatica spesso ma mai la rassegnazione”. Ecco uno scatto con tutto la redazione dello show:

Chi la sostituirà?

Le reazioni del pubblicano sono state le più disparate: da chi non vedeva l’ora che se ne andasse, a chi si è commosso. Sicuramente, però, la domanda comune è: ‘Il programma continuerà oppure verrà cancellato?’. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che continuerà e potrebbe essere condotto da David Parenzo. Ecco il post d’addio condiviso sul suo profilo Instagram: