Chi è Myrta Merlino, la nuova conduttrice di Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso

Ore frenetiche in Casa Mediaset dove il 4 luglio si apprenderà il nuovo palinsesto, con tanto di rinnovi in conduzione, sostituzioni e nuove edizioni dei format che hanno tenuto i telespettatori incollati agli schermi. La prima rivoluzione del piccolo schermo è in realtà arrivata già sabato scorso, quando è stato ufficializzato l’addio di Barbara D’Urso, dopo 15 anni di conduzione a Pomeriggio Cinque. Non è ancora chiaro chi prenderà al suo posto le redini del programma, anche se voci di corridoio suggeriscono la giornalista di La7, Myrta Merlino.

In realtà il contratto della D’Urso, agli annali Maria Carmela D’Urso, era già in scadenza per dicembre 2023, a chiusura anno con un’edizione che non ha brillato di certo per share: 1 milione e 600mila spettatori di media, tra i dati più bassi dalla genesi del programma.

Chi è Myrta Merlino

Myrta Merlino è una giornalista, autrice televisiva, scrittrice e conduttrice televisiva italiana, nonché dal 2011 volto noto de L’Aria Che Tira su La7, trasmissione in onda tutti i giorni dalle 11 che racconta e analizza politica ed economia, con uno sguardo attuale alla vita di tutti i giorni.

Merlino nell’ultima puntata de L’Aria Che Tira ha salutato i suoi affezionati spettatori a suon si “Dodici anni insieme e poi arriva oggi”. La conduttrice, accolta dallo staff, ha però aggiunto in chiusura della puntata “The show must go on”. Che la sua carriera continui in un altro salottino televisivo?

Non solo Myrta Merlino: nel totonomi anche Alessandra Viero

Il posto in Mediaset non è però conteso solo dalla Merlino. LaPresse accenna anche ad Alessandra Viero, giornalista professionista in forza a Mediaset dal 2008, che potrebbe subentrare a Barbarella nella fascia oraria del pomeriggio.

La scelta sarebbe il risultato di politiche aziendali sensibili anche alle dimissioni recenti di Bianca Berlinguer dalla Rai di Cartabianca, e ora pronta a passare a Mediaset in prima serata, così come per Nicola Porro che subentrerà a Barbara Palombelli, che dovrebbe condurre un nuovo programma oltre a Forum.