Barbara D’Urso lascia Mediaset: ecco cosa ha detto Alfonso Signorini

È ormai noto che Barbara D’Urso – senza dubbio uno dei volti maggiormente rappresentativi del piccolo schermo, nonché di casa Mediaset- non condurrà più Pomeriggio 5. Una notizia che ha lasciato perplessi un po’ tutti, non fa eccezione Alfonso Signorini, celebre giornalista e conduttore del Grande Fratello, che non ha mancato di commentare l’addio della conduttrice.

Le parole di Signorini rispetto all’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Mediante il settimanale Chi, Alfonso Signorini ha commentato le notizie più calde degli ultimi giorni, a cominciare dall’addio a Mediaset di Barbara D’Urso e passando per l’arrivo di Emanuele Filiberto e Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip nei panni di opinionisti. Per quanto riguarda propriamente la notizia della D’Urso fuori dall’azienda del biscione, il noto giornalista e conduttore ha dichiarato ironicamente:

“Poi ancora, la Balivo, la Blasi, la Annunziata: ogni ora spunta un nome nuovo. Ma ce n’è uno che vale per tutti: Barbara D’Urso. C’è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c’è chi si chiede perché qualcuno se lo chieda, c’è anche chi sogna di vederla impegnata in caffeuccio e cha cha cha a Ballando con le stelle. E c’è chi obietta che non ci andrà mai, perché le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno Monzese. Tra qualche giorno tutto si spegnerà e si ritornerà a parlare dei classici argomenti da ombrellone: l’inflazione, l’estate che non è più quella di una volta, il caos negli aeroporti. Sai che noia… Tremo al solo pensiero che il mio cellulare non squillerà più alle undici di sera con la voce del collega in fibrillazione: ‘Sei seduto? Tieniti forte!’. Ah la bellezza del telemercato”.

Belen non condurrà più Le Iene

Ma non solo Barbara D’Urso. Anche il futuro professionale della showgirl brasiliana Belen Rodriguez in questi giorni è stato caratterizzato da alcuni cambiamenti. La donna, infatti, non condurrà più nè Le Iene né Tu si que vales. Rispetto alla trasmissione le Iene, l’annuncio è stato diffuso dai profili socia del programma e il nome di colei che andrà a prendere il suo posto nella nuova stagione è già stato reso noto. Si tratta della giornalista Veronica Gentili, pronta a prendere le redini delle Iene insieme a Max Angioni!