Belen Rodriguez ‘cacciata’ da Mediaset? Tutte le novità

Analogamente a Barbara D’Urso, la quale – com’è noto, non sarà più alla conduzione di Pomeriggio 5 – anche la showgirl argentina Belen Rodriguez sembra ormai essere fuori dall’azienda del biscione. Infatti, Belen non sarà più alla conduzione delle Iene e nemmeno del programma Tu sì que vales. Un cambiamento che ha destato non poca curiosità nei telespettatori. Dopo l’addio di Mammucari, adesso sembra essere la volta di Belen e pare che la produzione abbia già trovato la persona che prenderà il suo posto. Di di chi si tratterà e quali le motivazioni alla base del cambiamento?

Chi è Myrta Merlino, la nuova conduttrice di Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso

Chi prenderà il posto di Belen Rodriguez a Le Iene

Belen Rodriguez non sarà più alla conduzione del programma Le Iene e sembrerebbe che la produzione abbia già trovato la persona che, a partire dalla nuova stagione, prenderà il suo posto. Ci stiamo riferendo alla giornalista Veronica Gentili che, già qualche settimana fa, sarebbe stata vista in compagnia di Davide Parenti. Circostanza, quest’ultima, che è bastata per lasciare presagire un cambio di rotta nella direzione del programma. Cambio di rotta che nel corso dei giorni è diventato reale, concreto: Veronica Gentili prenderà il posto di Belen a Le Iene, programma di lungo corso in onda su Italia 1.

L’annuncio

L’annuncio del cambiamento è arrivato dai profili social del programma: “Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni! Mandiamo un abbraccio a Belen Rodriguez che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!”

La conduzione di Tu si que vales e il video su Instagram

Ma non solo Le Iene. La showgirl brasiliana abbandonerà anche la conduzione del programma Tu sì que vales. In questo caso, sembrerebbe però che sia stata lei stessa a rifiutarsi di tornare in studio. Nel frattempo su Instagram fa capolino un video che parla chiaro: “Abituata alla tempesta, ballo insieme a lei”, queste le parole a corredo.