Barbara D’Urso perde la causa contro Er Faina: l’aveva definita ‘imbecille’

Barbara D’Urso, protagonista in queste settimane per via dei palinsesti, deve incassare un altro colpo: perde la causa contro “Er Faina”.

Scontro tra titani. Barbara D’Urso denuncia “Er Faina” per diffamazione. Un gesto inevitabile dopo che il ragazzo, fenomeno social e personalità molto presente sul Web, tra realtà sportive e non solo, aveva definito la donna “imbecille” rispetto alla sua professionalità e ad alcuni atteggiamenti che non sono sembrati alla Webstar consoni ai canoni attuali d’intrattenimento.

“Er Faina” – come suggerisce la fama che si è costruito in questi anni – ha sempre fatto la differenza per uno stile molto popolare e piuttosto verace: non parla forbito, accentua il dialetto e la sua schiettezza – talvolta – viene vista come un’esagerazione. Barbara D’Urso, tuttavia, ha deciso che la misura fosse colma: dopo aver visto determinati video, ha impugnato la situazione in mano e – tramite i suoi legali – ha sporto denuncia.

Barbara D’Urso perde contro “Er Faina”: archiviato il processo per diffamazione

Un iter che è andato avanti per qualche mese, fino alla sentenza di questi giorni. A parlare chiaro è il Gip Giulia Arceri che ha archiviato il provvedimento con la seguente motivazione: “Frutto della libera manifestazione di pensiero e non mette in discussione l’onore della conduttrice televisiva”. In altre parole, l’eloquio mostrato dal Faina non sarebbe altro che frutto del suo modo di parlare: “Tipicamente esagerato”, sottolinea la Arceri.

Niente da fare, dunque, per la D’Urso che deve arrendersi all’evidenza e incassare quest’altro colpo. È un periodo particolare per la donna, contemporaneamente impegnata su un’altra diatriba. Quella che porta all’uscita di scena da Mediaset: Piersilvio Berlusconi l’ha accompagnata alla porta senza pensarci due volte.

La conduttrice è sotto contratto fino a dicembre, ma non è stata riconfermata a Cologno Monzese. Al suo posto – nel pomeriggio di Canale 5 – Myrta Merlino direttamente da La7. Carmelita, tra telemercato e Giurisprudenza, rischia di rimanere schiacciata. Anche se il suo futuro è ancora da scrivere, “col cuore” – citando una sua celebre frase – e non solo.