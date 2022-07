Battiti Live, 5 ballerini ex allievi di Amici sul palco: ecco chi sono

Ha preso il via ieri sera Battiti Live, lo show musicale di Italia 1 che, ormai da anni, tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori. Sullo sfondo di Bari, i primi artisti sono saliti sul palco e si sono esibiti davanti al pubblico, per la gioia dei fan che dopo anni di restrizioni sono ritornati a riempire le piazze. Al fianco dei cantanti anche tanti ballerini perché lo spettacolo deve essere assicurato. Tra di loro, nel corpo di ballo, ben 5 ex allievi di Amici.

Chi sono i ballerini di Battiti Live

Al fianco dei cantanti, ieri sera il pubblico ha notato la presenza di molti ballerini. Tra loro diversi ‘ex talenti’ della scuola di Amici di Maria De Filippi, come Tommaso Stanzani (già presente l’anno scorso), Nunzio Stancampiano, Cosmary Fasanelli, Martina Miliddi, Christian Stefanelli.

Quando va in onda la prossima puntata?

La prossima puntata di Battiti Live, la seconda, andrà in onda martedì 12 luglio, sempre in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che si sposteranno nella meravigliosa Gallipoli.