Belen e Stefano Di Martino, è di nuovo ‘luna di miele’: gli scatti romantici che allontanano la crisi

Sono la coppia più amata e chiacchierata d’Italia, ma anche la più tormentata. Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto sognare i fan con il loro ritorno di fiamma nel 2022, dopo anni di separazione e altre storie. Ma il loro amore non è mai stato semplice, e spesso si è parlato di crisi e allontanamento tra i due. Ora, però, sembra che abbiano ritrovato la sintonia e la felicità, come testimoniano gli scatti che li ritraggono insieme ai figli Santiago e Luna in una cena scaccia crisi.

Belen e Stefano De Martino: gli scatti che fanno sognare i fan

A condividere le immagini della serata in famiglia è stata la stessa Belen sulle sue stories di Instagram. La showgirl argentina ha immortalato il marito Stefano e il figlio Santiago, nato dalla loro relazione nel 2013, mentre sorridono alla fotocamera. Poi ha mostrato anche la piccola Luna, frutto del suo breve flirt con Antonino Spinalbese, che si è unita al gruppo. Un gesto d’amore che ha fatto impazzire i follower, che sperano in una nuova luna di miele tra i due.

La crisi superata

Gli scatti romantici arrivano dopo settimane di voci su una presunta crisi tra Belen e Stefano, alimentate dal fatto che i due si erano mostrati poco sui social e avevano trascorso le vacanze separatamente. In molti avevano ipotizzato che il loro rapporto fosse nuovamente in bilico, ma i diretti interessati non hanno mai commentato le indiscrezioni. Anzi, hanno preferito dimostrare con i fatti che il loro amore è più forte che mai, e che sanno affrontare insieme le difficoltà. Del resto, la loro storia è sempre stata fatta di alti e bassi, ma anche di tanta passione e complicità.

Le vacanze tra Ponza e Albarella

Dopo aver concluso gli impegni lavorativi, Belen Rodriguez si sta concedendo qualche giorno di relax al mare in compagnia del marito Stefano De Martino e dei figli Santiago e Luna Marì. La showgirl argentina ha scelto due mete diverse per le sue vacanze estive: prima l’isola di Ponza, dove ha navigato in barca e ha cenato in un ristorante wild, poi l’isola di Albarella, dove soggiorna in una villa moderna mozzafiato. In entrambi i casi, Belen ha condiviso sui social alcuni scatti che la ritraggono in bikini o con abitini leggeri, mostrando il suo sorriso felice. Anche Stefano De Martino ha postato alcune foto con i figli, dimostrando che la loro famiglia allargata è più unita che mai. Non c’è traccia di crisi tra i due, che sembrano vivere una nuova luna di miele dopo il loro ritorno di fiamma nel 2022.

Una coppia che non smette di stupire

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una coppia che non smette mai di stupire e di emozionare. Dopo essersi conosciuti ad Amici nel 2012, si sono sposati nel 2013, hanno avuto Santiago nello stesso anno, si sono lasciati nel 2015, si sono ripresi nel 2022 e hanno accolto Luna nel 2023. Tra loro ci sono stati anche altri amori, come Fabrizio Corona ed Emma Marrone, ma alla fine hanno sempre ritrovato la strada per tornare insieme. Ora sembrano più innamorati che mai, e i fan non possono che augurarsi che sia per sempre.