Belve in tv, quando torna Francesca Fagnani: data settembre 2023

Torna l’appuntamento con Belve nel palinsesto Rai del prossimo autunno. Francesca Fagnani tornerà con il consueto appuntamento del martedì sera, in prima serata, subito dopo il Tg 2 Post a partire dal 26 settembre prossimo. La conduttrice ‘conquista’ un posto nella fascia oraria più ambita, grazie agli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione.

L’avvicendamento Fagnani, Marcuzzi su Rai 2

Solo a fine ottobre la Fagnani cederà il passo a Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi. Se la prima ha portato avanti il suo impegno di raccontare le donne in maniera diversa, non solo come vittime, la Marcuzzi tornerà ad accendere i riflettori su un varietà che si sofferma su musica, televisione, e mode che hanno segnato la storia degli anni ’80, ’90 e 2000. Una trasmissione nella quale gli ospiti sono chiamati a misurare la loro conoscenza attraverso domande.

L’annuncio è arrivato dall’amministratore delegato della Rai

È stato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ad annunciare le prossime novità di Rai 2, nel corso di una conferenza stampa, nella quale tra le altre cose ha dichiarato: ‘Il decisionismo non mi manca, compresa la conferma, immediata, in autunno della Fagnani che è qui in platea, lo so. Belve torna in palinsesto prima del previsto’. Se nella precedente edizione Belve ha preso il via a novembre, dopo due mesi di Stasera c’è Cattelan, quest’anno anticipa di due mesi, rispondendo alle richieste del pubblico che ha dimostrato di apprezzare molto non solo il programma, ma anche la conduttrice.

Una conferma con tanto di ‘promozione’ in prima serata per la Fagnani, alla quale segue un’altra grande conferma, quella della Marcuzzi che, dopo aver trascorso dieci anni in Mediaset alla conduzione di vari show, ha confermato le sue qualità professionali alla guida di un programma su Rai 2, Boomerissima, che nella scorsa stagione ha ottenuto uno share che è arrivata a bel oltre i milione di telespettatori.