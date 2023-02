Francesca Fagnani e la storia d’amore con Enrico Mentana: vita privata e figli

Dopo Chiara Ferragni, questa sera alla co-conduzione di Sanremo, al fianco di Amadeus e Morandi, vedremo Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice del programma ‘Belve’. Anche per la Fagnani quello di stasera sarà un vero e proprio debutto che la vedrà protagonista, come di consueto, anche di un momento di racconto e riflessione. Sentimentalmente legata ad Enrico Mentana, cosa sappiamo della donna? Ecco qualche informazione su di lei.

Quanto guadagna Francesca Fagnani a Sanremo 2023? Il cachet

Francesca Fagnani e il legame con Enrico Mentana

Francesca Fagnani ha 47 anni è dal 2013 è sentimentalmente legata al noto giornalista Enrico Mentana. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ecco cosa ha detto la donna rispetto alla relazione con Mentana: ‘Non ho fatto mai nulla per mostrarmi in coppia. Neanche una foto insieme (…). Ho fatto tutto da sola, nel bene e nel male’. I due vivono insieme ai loro due cani, Bice e Nina, due cavalier king: ‘Nina l’ha scelta Enrico e sembra una principessa, Bice l’ho scelta io e dovrebbe chiamarsi Scampia. Quel che mi fa rabbia è che sono entrambe pazze di Enrico. Io cucino per loro ma niente: si buttano solo su di lui’, ha raccontato ancora la donna.

Il rapporto con i figli di Mentana

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana non hanno avuto figli: ‘Diciamo che non sono venuti e non me la sono mai sentita di insistere. Evidentemente non era un’esigenza così pressante per me. Deve essere una grande gioia ma non penso sia l’unico modo per realizzarsi’, afferma la Fagnani. Invece, il direttore di Open era già padre di quattro ragazzi: Stefano, Alice, Giulio e Vittoria, nati tutti da precedenti relazioni. Ma che rapporto c’è tra la Fagnani e i figli del compagno? Ecco cosa ha detto la giornalista a riguardo: ‘Io ho un ottimo rapporto con tutti loro. Sono simpatici. Non è che siamo una famiglia allargata però’.