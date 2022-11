Belve, stasera la rivelazione di Alessandra Celentano: ‘Non faccio sesso da 13 anni’

È conosciuta come una delle maestre di ballo della scuola di Amici più ‘agguerrita’, la più temuta di tutte. Lei così schietta, vera, convinta che la danza sia una. E non sia per tutti. Stiamo parlando di Alessandra Celentano, volto noto del talent show di Canale 5, che questa sera, a partire dalle 23.45, sarà protagonista di un’intervista inedita e a cuore aperto: l’ex ballerina, oggi coreografa e maestra (come ama farsi chiamare dai suoi allievi), sarà ospite di Francesca Fagnani nel salotto di Belve su Rai 2.

Alessandra Celentano e la castità stasera a Belve

Ancora non è stata mandata in onda l’intervista, ma già iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. E, stando alle anticipazioni di Davide Maggio, oggi Alessandra Celentano farà quasi una rivelazione choc e parlerà della sua castità.

“Sono casta da 13 anni. Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un passatelli, quindi capisce che è difficile” – ha detto la maestra di danza.

Cosa ha rivelato a Francesca Fagnani

Francesca Fagnani, quindi, ha chiesto: ‘Niente sesso da 13 anni?’. E la risposta secca della Celentano non si è fatta attendere ‘No’. Si è distinta, quindi, per la sua schiettezza e la sua sincerità. Arriveranno delle proposte ora? Chissà…