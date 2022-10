Benjamin Mascolo: chi è, età, carriera, canzoni, fidanzata, il matrimonio con Bella Thorne, foto, film, Instagram

Torna davanti al grande pubblico Benjamin Mascolo, noto cantautore di Modene e che raccolse la celebrità nel duo canoro Benji & Fede. Dopo la separazione da Federico Rossi, oggi si fa conoscere con il nome d’arte di B3n. Attualmente sta portando avanti la carriera di cantante solista. E oggi si racconterà ai microfoni di Verissimo: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Benjamin Mascolo

Benjamin Mascolo è un cantautore di 29 anni proveniente da Modena. Raggiunge l’apice della sua celebrità facendo parte del duo musicale Benji & Fede, gruppo creato insieme al collega musicista Federico Rossi. I due cominciano con progetto musicale che li porta a reinterpretare cover sul canale di Youtube, riscuotendo un ottimo successo. Un’esperienza che li porta a essere notati dalla Warner Music Italia, che investe su di loro e li porta a partecipare a Sanremo 2016, dove salgono sul palco insieme ad Alessio Bernabei, dove nella serata duetti interpreteranno “A mano a mano” di Riccardo Cocciante e Rino Gaetano.

Dopo i grandi successi ottenuti con singoli come “Dove e quando”, “Moscow mule” o “Sale”, il duo modenese decide di dividere le strade. Benjamin Mascolo produce nel 2021 il suo primo album solista, con il disco denominato “California”. Inoltre, si cimenta anche nell’esperienza di attore per il grande schermo. Al cinema, diventa protagonista del film “Time is Up” e “Time is Up 2”, che verrà ripreso anche dalla piattaforma Prime Video. Su di lui, è stato girato anche il documentario “Ben:Respira”.

Album con il duo e album da solista

Ecco gli album che ha pubblicato con l’amico Fede:

20:05 nel 2015

0+ nel 2016

Siamo solo Noise nel 2018

Good Vibes nel 2019

Da solo, invece, ha pubblicato nel 2021 l’album California.

La storia d’amore con Bella Thorne

Il cantante ha avuto una storia d’amore con l’attrice Demetra Avincola. Dopo la loro separazione, Benjamin ha ritrovato la serenità al fianco della bella attrice americana Bella Thorne. I due sono stati innamorati e affiatati per molto tempo: si sono conosciuti nel 2016 e hanno ufficializzato il loro rapporto durante il festival di Coachella con un bacio pubblicato sui social. Erano pronti a convolare a nozze, ma hanno annullato il matrimonio. E le loro strade si sono divise nel giugno 2022.

Benjamin Mascolo punta tutto su Instagram

Benjamin è molto seguito su Instagram. Con il suo account ufficiale @b3nm vanta 1,8 milioni di followers.