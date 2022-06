Benji e Fede, pace fatta: l’amato duo si ricompone. Torneranno a fare musica insieme?

Febbraio 2020: il duo Benji e Fede decide di separarsi per intraprendere strade diverse in solitaria. Fede sembra aver ottenuto un discreto successo grazie ai singoli usciti in questi due anni. Benji è rimasto un po’ più nell’ombra concentrandosi sulla storia d’amore con Bella Thorne, con la fine della relazione tra i due che è stata annunciata qualche giorno fa.

Benji e Fede di nuovo insieme?

Una notizia delle ultime farà felicissimi i fan del duo: Benji e Fede sembrano essersi riappacificati (loro che, in realtà, non avevano discusso, avevano solo deciso di percorrere due strade diverse). I due quindi potrebbero tornare a fare musica insieme. A rivelare questa notizia è il settimanale Chi che riporta le seguenti parole:

“La coppia d’oro formata da Benjiamin Mascolo e Federico Rossi, ovvero Benji e Fede, dopo essersi divisi per “motivi artistici” potrebbe riunirsi. Dopo aver conquistato le teenager d’Italia, Benji era volato in America per amore di Bella Thorne e il sodalizio musicale si era rotto. Ora che però Benji si è lasciato e anche Fede, archiviata da tempo la storia con Paola Di Benedetto, è single. Così, messi da parte i progetti di cuore, potrebbero riprendere quelli lavorativi”

Non ci resta che seguire il duo sui rispettivi profili social per capire se questa riunione avverrà oppure no. Avranno preparato un tormentone estivo, di quelli che ci farà ballare? Chissà!

