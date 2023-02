Black Out Vite Sospese 2 si farà? Anticipazioni sulla seconda stagione

Blackout Out Vite sospese è stata una delle serie rivelazione di queste ultime settimane. Un mistery drama davvero ben concepito capace di tenere i telespettatori con il fiato “sospeso” fino all’ultimo istante. Il finale di stagione ha regalato in tal senso tante emozioni e colpi di scena. Tutti però ora si chiedono: ci sarà una nuova stagione? Black Out 2 si farà?

Il finale di stagione di Black Out Vite Sospese

Nella puntata di lunedì 6 febbraio 2023 abbiamo assistito all’atteso finale di stagione. Ma cosa è successo? Nell’ultima puntata, come vi avevamo anticipato in questo articolo, secondo le anticipazioni di Black Out Vite Sospese per l’ultima puntata (episodi numero 7 e numero 8) i sopravvissuti hanno scoperto di aver perso definitivamente i contatti con Giorgio. La tensione per l’incertezza del loro destino ha destabilizzato nuovamente l’atmosfera. Attraverso uno dei disegni di Hamid, Lidia ha iniziato a sospettare che il bambino sia stato vittima del traffico di clandestini. Marco, sempre alla ricerca di elementi che dimostrino la colpevolezza di Giovanni, si è convinto della necessità di recuperare un fascicolo nell’auto del maresciallo Piani e si è fatto aiutare da Irene. Intanto, Lidia insospettita dal rapporto di Karim e Hamid, ha perquisito la casa del barman e ha trovato le prove che il bambino era nascosto lì. Tornata in hotel ha arrestato Karim, accusandolo di essere l’assassino di Max e colui che ha tentato di uccidere Claudia.

Black Out Vite sospese 2 si farà?

E veniamo adesso alla domanda che tutti si stanno facendo: la seconda stagione della serie si farà? Al momento, precisiamo, non ci sono notizie in tal senso. Tuttavia il successo ottenuto dal mistery drama potrebbe spingere la produzione a valutare un possibile nuovo capitolo magari con un’altra storia autoconclusiva con attori diversi e in una location differente. Oppure mantenere il medesimo cast e approfondire maggiormente le vicende dei personaggi ideando un possibile proseguimento della trama. Ad ogni modo, se ci saranno, troverete tutte le anticipazioni e le ultime news su Black Out Vite Sospese sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com.

