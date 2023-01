Quanti sono gli episodi di Black Out Vite Sospese? Trama e anticipazioni

Quanti sono gli episodi di Black Out Vite Sospese? E’ questa una delle domande più cercate dagli utenti considerando che manca ormai pochissimo alla messa in onda del nuovo mistery drama targato Rai 1. Da stasera infatti, lunedì 23 gennaio 2023, in prima serata, prenderà il via la nuova fiction con Alessandro Preziosi ambientata in Trentino. Ecco allora tutte le anticipazioni.

Quante puntate sono Black Out Vite Sospese la nuova fiction con Alessandro Preziosi

Per quanto riguarda la durata della fiction la produzione ha scelto di concentrare il tutto in quattro prime serate evento mandando in onda, per ciascun giorno, sempre in prime time, due episodi. Stasera pertanto in tv vedremo gli episodi uno e due, mentre domani sarà la volta del terzo e quarto. Dopodiché, la settimana prossima, suddivisi in altri due appuntamenti, vedremo come si concluderanno le vicende di Black Out vite sospese.

Anticipazioni Black Out Vite Sospese da stasera in tv, trama episodi e cast

Nel primo episodio di stasera, stando alle anticipazioni, è la vigilia di Natale e i protagonisti la stanno trascorrendo in un resort paradisiaco nella Valle del Vanoi, in Trentino. Ma le vacanze di Giovanni e della sua famiglia presto si trasformano in un incubo perché una slavina isola tutta l’area: nessun contatto, ma i primi gialli da risolvere. Il filo conduttore della fiction riguarda infatti la capacità di adattamento ma anche i conflitti interiori dei protagonisti nel rapportarsi intanto con loro sé stessi ma anche con gli altri. Da un lato la necessità di fare comunità e squadra per cercare di uscire da quell’incubo, dall’altra i sospetti e i dubbi che inizieranno ad emergere tra di loro.

Trama episodi uno e due Black Out Vite Sospese

Giovanni, che è vedovo, e i sue due figli, Elena e Riccardo, si trovano lì. Con loro Marco e la nuova compagna Irene, il barista Karim, il figlio dei proprietari Lorenzo e la giovane Anita, figlia di Claudia, un medico che vive lì vicino. Giovanni, però, scopre che nell’hotel c’è l’ex marito della testimone chiave di un processo di camorra. E qui iniziano i problemi. Il marito in questione è Marco e la sua ex è Claudia, che vive sotto copertura. Lei, infatti, è stata testimone di un omicidio perpetrato dal fratello di Giovanni, un camorrista di cui lei non vuole sapere nulla. Giovanni, allora, cerca di architettare un piano per uccidere Claudia senza farsi scoprire. Nel secondo episodio invece, Riccardo e Anita cercheranno di liberarsi e torneranno nel resort. Lorenzo, infanto, ha peso il padre e nella tragedia della valanga è morto anche il Maresciallo Piani, compagno dell’appuntato Lidia.

Il cast della nuova serie Rai 1 con Alessandro Preziosi

Nel cast troviamo Alessandro Preziosi, l‘attrice tedesca Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Maria Roveran, L’attore francese Mickaël Lumière, nonché, tra gli altri, i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico.

Dove è stata girata la fiction Black Out Vite Sospese, nome paese e nome albergo

La location della fiction è la natura incontaminata del Trentino. Il paesino dove è stato girato è quello di Caoria (Valdena nel film, ndr) mentre l’albergo che fa da sfondo alle vicende della trama è l’Hotel Mirabello. La zona è quella della Valle del Vanoi parallela al Primiero, definita il cuore verde del Trentino per i pochi insediamenti umani e la sua natura selvaggia che la padroneggia, le sue bellezze naturali e la semplicità che offre.