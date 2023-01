Black out Vite Sospese, anticipazioni ultima puntata: trama episodi di lunedì 6 febbraio 2023

Black out Vite Sospese, iniziato il conto alla rovescia per il finale di stagione. Giunge al termine la miniserie con Alessandro Preziosi con la messa in onda degli ultimi due episodi. L’appuntamento è tra sette giorni, precisamente per lunedì 6 febbraio 2023, quando scopriremo l’epilogo della storia che ormai da qualche settimana tiene tutti col fiato sospeso. Ecco allora tutte le anticipazioni e la trama dell’ultima puntata.

Cos’è successo nell’ultima puntata della serie con Alessandro Preziosi su Rai 1

Prima di tuffarci a capofitto nelle anticipazioni del finale di stagione facciamo il punto della situazione. Negli episodi numero 5 e numero 6, trasmessi il 30 gennaio, i protagonisti del mistery drama prodotto dalla Rai hanno fatto i conti con l’omicidio di Max che ha sconvolto l’hotel. Anche perché si è trattato della riprova dell’esistenza di un assassino tra di loro. Giovanni ha suggerito a tutti di iniziare a perquisire le case del villaggio rimaste disabitate. Durante la ricognizione, Lorenzo ha trovato una pistola e ha deciso di occultarla. Inoltre quando ha sentito che sul cadavere di Max è stata trovata una foto che apparteneva a Giorgio, si è convinto che sia lui l’assassino e va ad affrontarlo. La suspense giunge al culmine quando Lorenzo ha quasi premuto il grilletto, e solo l’intervento tempestivo di Anita ha impedito un nuovo omicidio. Ma cosa accadrà adesso negli ultimi due episodi? I protagonisti riusciranno a mettersi in salvo? Gli intrighi e i misteri emersi sin qui troveranno risposta?

Anticipazioni Black Out Vite Sospese finale di stagione, trama episodi

Adrenalina, colpi di scena, emozioni. Sono questi alcuni degli “ingredienti” di successo di questa serie tv che in poco tempo ha fatto breccia tra il pubblico diventando una delle più seguite in queste ultime settimane. Adesso però è arrivato il momento di capire come si concluderà la storia. Ebbene, secondo le anticipazioni di Black Out Vite Sospese per l’ultima puntata (episodi 7 e 8) i sopravvissuti scoprono di aver perso definitivamente i contatti con Giorgio. La tensione per l’incertezza del loro destino destabilizza nuovamente l’atmosfera. Attraverso uno dei disegni di Hamid, Lidia inizia a sospettare che il bambino sia stato vittima del traffico di clandestini. Marco, sempre alla ricerca di elementi che dimostrino la colpevolezza di Giovanni, si convince della necessità di recuperare un fascicolo nell’auto del maresciallo Piani e si fa aiutare da Irene. Intanto, Lidia insospettita dal rapporto di Karim e Hamid, perquisisce la casa del barman e trova le prove che il bambino era nascosto lì. Tornata in hotel arresta Karim, accusandolo di essere l’assassino di Max e colui che ha tentato di uccidere Claudia.

