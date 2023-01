Black out Vite Sospese, quando finisce? Data e trama ultima puntata

Quando finisce Black out Vite Sospese? E’ questa una delle domanda più ricercate dagli utenti in questi minuti considerando l’imminente messa in onda, ma servirà comunque pazientare qualche giorno, dell’attesissimo finale di stagione del mistery drama con Alessandro Preziosi. Lunedì 30 gennaio, in tal senso, è andata in onda la penultima puntata con la trasmissione degli episodi 5 e 6. Tutti i nodi della storia stanno venendo al pettine e troveranno compimento nell’ultima puntata in onda tra una settimana.

Quando va in onda il finale di stagione di Black Out Vite Sospese

L’appuntamento con l’ultima puntata è per lunedì 6 febbraio 2023 in prima serata su Rai 1 come sempre a partire dalle 21.25. Secondo il format scelto per il palinsesto vedremo in tv un doppio episodio: il primo (il numero 7) inizierà proprio alle 21.25; il secondo circa un’ora più tardi e concluderà di fatto la mini serie. La messa in onda dell’ultima puntata conclude così il calendario di quattro settimane previsto per la fiction.

Trama episodi 7 e 8 della serie con Alessandro Preziosi

Ma cosa vedremo nell’ultima puntata di Black Out Vite Sospese? L’adrenalina e la suspense giungeranno al culmine considerando che a tutti gli interrogativi rimasti in sospeso sin qui verrà data risposta. Secondo le anticipazioni (che trovate anche in questo articolo nella loro versione approfondita) i sopravvissuti scoprono di aver perso definitivamente i contatti con Giorgio. La tensione per l’incertezza del loro destino destabilizza nuovamente l’atmosfera. Attraverso uno dei disegni di Hamid, Lidia inizia a sospettare che il bambino sia stato vittima del traffico di clandestini. Marco, sempre alla ricerca di elementi che dimostrino la colpevolezza di Giovanni, si convince della necessità di recuperare un fascicolo nell’auto del maresciallo Piani e si fa aiutare da Irene. Intanto, Lidia insospettita dal rapporto di Karim e Hamid, perquisisce la casa del barman e trova le prove che il bambino era nascosto lì. Tornata in hotel arresta Karim, accusandolo di essere l’assassino di Max e colui che ha tentato di uccidere Claudia.

