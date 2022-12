Brenda Gozzoli, chi è la figlia di Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle: età, campionessa mondiale, padre e foto

Eccezionalmente di venerdì questa sera andrà in onda Ballando con le Stelle, il programma che vede alla conduzione Milly Carlucci e che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Questa sera, a partire dalle 22 (per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar che stanno stravolgendo i palinsesti), i concorrenti in gara si giocano un posto per la finale. Le coppie, quindi, dovranno scendere in pista e convincere la temuta giuria: ci riusciranno? Come sempre, poi, verrà lasciato spazio ai ballerini per una notte, che saranno Sara Simeoni, campionessa di atletica, e il mister Zdenek Zeman. In pista, però, scenderà anche Brenda Gozzoli, figlia di Sara Di Vaira e campionessa under 12.

Cosa sappiamo su Brenda Gozzoli

Brenda Gozzoli è la figlia di Sara Di Vaira e proprio come la mamma ha deciso di ballare. Giovanissima, è già un talento ed è campionessa mondiale. Insomma, una promessa under 12. “Buon sangue non mente” – ha detto Milly Carlucci durante una puntata di Ballando con le Stelle. E proprio oggi Brenda salirà su quella pista, dove per anni la mamma ha ballato e ha accompagnato volti noti del mondo dello spettacolo. Brenda da poco è diventata campionessa del mondo under 12, un bel traguardo. Una soddisfazione importante per i genitori e per chi la segue da tempo.

Chi è il papà Mirko Gozzoli

Brenda è nata dall’amore tra Sara Di Vaira e Mirko Gozzoli, anche lui ballerino. La storia d’amore tra i due, poi, è giunta al capolinea proprio perché durante Ballando con le Stelle la professionista aveva conosciuto e si era innamorata di Marco Del Vecchio, ex calciatore. “Mia moglie mi ha lasciato dopo 8 anni di matrimonio. Lo ha fatto perché era innamorata di Marco Del Vecchio, l’ex calciatore che era il suo partner nel programma. Mi sono accorto che mia moglie stava cambiando, ci siamo trasferiti a Roma per stare vicini ai Del Vecchio, all’inizio eravamo amici” – ha raccontato Mirko. “Poi lei ha ammesso di essere innamorata, anche lui lo era di lei. Io ho reagito male, ero frastornato, incredulo, alla fine abbiamo provato a superare il nostro matrimonio, ma alla fine sono andato via di casa”. Ora i due sono rimasti in buoni rapporti per il bene di Brenda, la loro bambina. Che è già campionessa del mondo. Mirko adesso ha una nuova compagna, Edita Daniute, anche lei ballerina.