Bruno Arena: chi era il comico dei Fichi d’India, età, malattia, come è morto, funerali e tomba, moglie e figli

Dopo la puntata di ieri, è tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Verissimo. E con il salotto televisivo di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi anche Max Cavallari, che insieme a Rosy Marrone e Gianluca Arena, ricorderà il suo amico e collega Bruno Arena, scomparso poche settimane fa all’età di 65 anni.

La carriera di Bruno Arena e il debutto dei Fichi D’India

Bruno Arena è nato a Milano il 12 gennaio del 1957 ed è morto poche settimane fa, il 27 settembre: è stato un comico, cabarettista, attore, volto dei Fichi d’India insieme all’amico Max. Di lui sappiamo che si è avvicinato al mondo dello spettacolo, inizialmente come animatore, nel 1983, poi nel 1988 ha conosciuto Max Cavallari e quell’incontro ha cambiato la vita a entrambi. I due, infatti, hanno formato il duo comico Fichi D’India e con i loro spettacoli, in giro per l’Italia, sono diventati sempre più famosi.

L’esordio, insieme, è sul palco di un locale di cabaret di Varese, poi hanno collezionato un successo dopo l’altro. Tra tv e radio. Su Canale 5, per esempio, hanno partecipato a La sai l’ultima?, poi a Zelig e hanno realizzato diversi film.

Il malore a Zelig

Bruno Arena, durante una puntata di Zelig, nel 2013 è rimasto vittima della rottura di un aneurisma, che gli ha causato un’emorragia cerebrale. Operato d’urgenza, il comico ha lasciato il San Raffaele di Milano dopo diversi giorni, poi si è trasferito in un centro di riabilitazione. E l’1 marzo di quell’anno è uscito dal Coma. Nel 2014, invece, ha fatto il suo ritorno in pubblico allo Stadio San Siro, durante una partita della sua squadra del cuore, l’Inter.

La morte

Bruno Arena, che nella vita ha dovuto superare tanti dolori, è morto il 27 settembre scorso all’età di 65 anni. E a dare la trista notizia sui social è stato il figlio Gianluca, che ha seguito le sue orme. Probabilmente Bruno ha dovuto fare i conti con delle complicazioni e il suo cuore ha smesso di battere. Il funerale si è tenuto a Varese (dove riposa) il 30 settembre, tra commozione e ricordi di un grande comico. E un grande uomo.

La vita privata, la moglie

Bruno Arena, dopo la malattia e l’aneurisma, ha sempre potuto contare sull’affetto della sua famiglia. E su sua moglie Rosy, che non l’ha mai lasciato solo e che l’ha sempre supportato anche nei momenti più difficili e bui. I due, da anni insieme, sono convolati a nozze e dal loro amore, durato ben 30 anni, sono nati due figli: Lorenzo e Gianluca. Rosy Marrone è una donna lontana dal mondo dello spettacolo e di lei abbiamo pochissime informazioni, ma sappiamo che ha incontrato Bruno nel 1987 e che l’uomo le ha chiesto di sposarsi 15 giorni dopo. Un colpo di fulmine. E un amore durato a lungo.