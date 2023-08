Caduta Libera, chi è il campione Giovanni e quanto ha vinto: montepremi di oggi mercoledì 2 agosto 2023

Caduta Libera, chi è il campione Giovanni Trovato e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di questa sera, mercoledì 2 agosto 2023.

Da diversi anni un must della TV italiana, “Caduta Libera”, il game show condotto da Gerry Scotti è ormai diventato un vero e proprio cult. Piena di novità e sfide appassionanti, la trasmissione di Canale 5, prodotta da RTI ed Endemol Shine Italy, ha fatto il suo ritorno estivo in grande stile e tutto ciò sta piacendo tanto ai telespettatori.

Come molti ricorderanno, questa edizione ha avuto inizio con le gesta di uno dei campioni più importanti che il programma televisivo abbia avuto: Michele Marchesi. Il giovane medico, però, ha preferito abbandonare per tornare a svolgere il suo lavoro, lasciando sul podio altre persone che stanno dando vita a dei match piuttosto avvincenti. Alla luce di ciò, che cosa si è verificato in questa calda serata di mercoledì 2 agosto 2023? Vediamolo insieme!

Chi è il nuovo campione di Caduta Libera?

Il campione in carica è il 26enne Giovanni Trovato, filologo. Il suo sogno nel cassetto è diventare un docente. Inoltre, momentaneamente, è impegnato con un dottorato nella famosa Università degli Studi di Genova.

Quanto ha vinto oggi Giovanni di Caduta Libera?

Il campione attuale è riuscito ad racimolare una cifra piuttosto alta durante la puntata di questa sera, mercoledì 2 agosto 2023.

Prima di passare all’epilogo, occorre ricordare che il gioco è così strutturato: 11 concorrenti, con l’obiettivo di accaparrarsi 500mila euro, si sfidano a suon di domande basate sulla cultura generale, alle quali bisogna rispondere in soli 30 secondi. Certamente, il campione in carica è l’unica persona ad avere tre vite: l’importante è non perderle tutte affinché si possa passare a “I Dieci Passi”, la prova decisiva. La difficoltà è dare la soluzione a dieci enigmi in 3 minuti e, azzeccando ogni risposta, si potrà accedere al montepremi.

Ieri, martedì 1° agosto 2023, la serata per il bravissimo Trovato non è stata affatto una passeggiata. Stasera, invece, Giovanni non è riuscito a conseguire la bella somma di 160mila euro per la mancata risposta ai cinque quesiti che seguono.

“Ali bomaye”, “Ali mandalo a tappeto”: è l’inno dell’orgoglio nero nato nel ’74 nell’incontro di boxe → ALI – FOREMAN .

. “Il bar sotto il mare” è una raccolta di racconti di… → STEFANO BENNI .

. Tennista svedese dal talento precoce, dominò la scena negli anni ’80 vincendo 7 Slam in singolare → MATS WILANDER .

. John, il veterinario scozzese che inventò il primo pneumatico → DUNLOP.

Come partecipare a Caduta Libera?

Come ogni anni, sono in fase di sviluppo i casting per prendere parte alla nuova stagione di “Caduta Libera”. Per accedervi, è necessario mandare una mail a castingcadutalibera@endemolshine.it.

Inoltre, è fondamentale rispettare alcuni requisiti: