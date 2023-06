Caduta Libera, chi è il campione Michele Marchesi: quanto ha vinto, età, di dov’è, fidanzata e foto

Torna su Canale 5 l’amatissimo e seguitissimo quiz game Caduta Libera che prenderà il posto di Avanti un altro nel preserale dell’emittente. Il programma ci terrà compagnia per tutta l’estate e vedrà al timone, come sempre, Gerry Scotti. Per quanto riguarda i concorrenti, in attesa di vedere i nuovi personaggi in studio che sfideranno la temutissima botola, si ripartirà dal campione Michele Marchesi che al momento vanta il numero maggiore di puntate all’attivo nel game show targato Mediaset. Conosciamolo allora più da vicino!

Caduta Libera, cosa sappiamo sul campione Michele Marchesi

Michele Marchesi è il campione più longevo della storia del programma. Ha 32 anni ed è di Brescia: di professione fa il neuropsichiatra infantile. Nei mesi scorsi, dopo aver difeso il titolo di Campione di Caduta Libera per l’88esima volta, ha superato così il record di Nicolò Scalfi diventando così il giocatore con più partite all’attivo nella storia del game show che giunge quest’anno alla 12esima edizione.

Quanto ha vinto Michele Marchesi a Caduta Libera

Il campionissimo del game show, dove quando si sbaglia si precipita nel “vuoto”, fino ad oggi ha vinto complessivamente 561.000€. L’ultimo successo, giunto alla sua partita numero 87, gli era valsa la somma di 50mila euro. Quest’anno dunque Marchesi potrà allungare ulteriormente la sua striscia vincente: quanto ancora riuscirà a portarsi a casa? E per quante puntate difenderà il suo titolo?

Quando ricomincia Caduta Libera su Canale 5

L’inizio della nuova stagione di Caduta Libera era prevista per oggi lunedì 12 giugno 2023. Ma la morte di Silvio Berlusconi ha rivoluzionato i palinsesti Mediaset e tanti programmi sono stati o sostituiti da speciali (come quello del Tg5) o semplicemente cancellati. E’ questo il caso proprio del quiz game di Gerry Scotti che al momento, salvo nuovi cambiamenti, dovrebbe tornare domani, martedì 13 giugno 2023, sempre dalle 18.45.

Quando andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi 2023? Cambio di programma per la morte di Berlusconi (ilcorrieredellacitta.com)