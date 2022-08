Caduta Libera, ecco quando ritorna su Canale 5: data e novità del preserale con Gerry Scotti

Quando ricomincia Caduta Libera? E’ questa la domanda che tutti i fan del seguitissimo game show di Canale 5 si stanno facendo considerando l’approssimarsi della fine della stagione estiva e la partenza dei nuovi palinsesti televisivi. Scopriamo insieme dunque tutte le novità.

Quando riprende Caduta Libera su canale 5

Al momento infatti Gerry Scotti è “impegnato” con la conduzione dello Show dei Record che ci sta facendo compagnia in questa torrida estate. Ben presto però tornerà a condurre il programma che mette alla prova gli sfidanti e il campione al cospetto della temutissima botola. Quando? Ancora pochi giorni di pazienza: il quiz show tornerà nel preserale di Canale 5 da lunedì prossimo, 29 agosto 2022.

Leggi anche: Gerry Scotti e la dolorosissima dichiarazione: “Ho perso i miei genitori nello stesso giorno. In obitorio mi hanno chiesto un autografo”

Le novità della nuova stagione

La nuova stagione porterà con sé peraltro alcune novità nel gioco. Una nuova mini sfida sarà infatti protagonista delle nuove puntate che ad ottobre diventeranno ben 1.000! In tal senso Gerry Scotti ha già annunciato a Sorrisi che la ricorrenza “sarà festeggiata con una torta come accaduto per le precedenti prime 500”.

Come funziona il gioco dieci piccoli indizi

La novità di Caduta Libera 2022/2023 sarà quella come detto di un nuovo mini gioco che si chiamerà “Dieci Piccoli Indizi“. In parole povere, come spiegato dal conduttore sempre a Sorrisi, i concorrenti si sfideranno su un determinato argomento ricevendo di volta in volta un indizio diverso. Siete pronti dunque a rituffarvi nelle sfide del programma?

Leggi anche: Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno un accordo: ecco quando usciranno allo scoperto

Chi è l’ultimo campione di Caduta Libera

Ma da dove si ripartirà? Ritroveremo in studio il campione in carica Michele Marchesi che ha già superato la bellezza dei 275mila euro di montepremi (in gettoni d’oro) portati a casa. Sarà in grado di resistere anche quest’anno? Oppure gli sfidanti avranno la meglio? Non ci resta che aspettare il 29 agosto.