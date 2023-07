Caduta Libera, chi è il campione Roberto e quanto ha vinto: montepremi di oggi martedì 25 luglio 2023

Caduta Libera, chi è il campione Roberto M. e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di questa sera, martedì 25 luglio 2023.

Seguitissimo game show di Canale 5, “Caduta Libera” è uno dei programmi televisivi più graditi dagli italiani. L’emissione preserale di Gerry Scotti, prodotta da RTI ed Endemol Shine Italy, non smette di lasciare a bocca aperta i suoi spettatori con sfide appassionanti e coinvolgenti.

Come i fedelissimi della trasmissione ricorderanno, ad aver aperto questa edizione è stato proprio il campionissimo Michele Marchesi. Malgrado il suo talento esplosivo, il giovane medico ha preferito di tornare a dedicare del tempo al suo lavoro, lasciando, in questo modo, spazio ad ulteriori vincitori. Alla luce di quanto esposto, che cosa è accaduto durante la puntata di questa sera, martedì 25 luglio 2023? Scopriamolo insieme!

Chi è il nuovo campione di Caduta Libera?

Il nuovo campione di “Caduta Libera” si chiama Roberto e viene da Napoli. Si tratta di uno studente e, come ha esposto lui, ha una stazione metereologica personale a Milano. Inoltre, ha una sorella più piccola: Benedetta.

Quanto ha vinto oggi Roberto di Caduta Libera?

Oggi, martedì 25 luglio 2023, Roberto ha battuto la precedente campionessa in carica, Monica Casagrande. Durante il gioco de “Il Giornalone”, il ragazzo le ha rubato l’ultima vita con il seguente enigma:

15 APRILE 1912 → AFFONDA IL TITANIC NELL’OCEANO ATLANTICO.

Però, la possibilità di mantenere il titolo per il preparatissimo avvocato è sfumata con una foto e questa domanda:

Come si chiama questo uccello, tra i più alti trampolieri? → AIRONE AZZURRO.

A seguito della sconfitta della bravissima Casagrande, il meteorologo ha scelto il ‘Piede bianco’ del leccalecca che faceva da contorno alla sua postazione, la numero dieci. In quest’ultimo, ha trovato l’apprezzabile cifra di 10mila euro. Dopo aver sconfitto la prima e ultima sfidante Camilla, è stato il momento della prova finale: “I Dieci Passi”.

Nell’episodio di ieri, lunedì 24 luglio 2023, Monica ha letteralmente trionfato. Oggi, il nuovo campione, sfortunatamente, non è riuscito ad ottenere i 30mila euro accumulati per la mancata risposta di quattro quesiti:

L’irlandese ex pilota Ferrari, vicecampione del mondo 1999 → EDDIE IRVINE .

. Quella delicata e dolce “del Monte Amiata” è una IGP → CASTAGNA .

. Nel linguaggio giornalistico, luogo di incontro e di discussione → TAVOLO DI LAVORO .

. Programma TV del Bagaglino che ricalcava una tipica esclamazione di Silvio Berlusconi → MICONSENTA.

Come partecipare a Caduta Libera?

Per la stagione ventura, “Caduta Libera” ha ufficialmente aperto i casting per i nuovi talenti che vorrebbero parteciparvi come concorrenti. Per afferrare al volo questa possibilità, bisogna scrivere a castingcadutalibera@endemolshine.it.

Per poter accedere al gioco dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi sarà fondamentale: