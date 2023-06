Caduta Libera oggi 13 giugno 2023 va in onda? Data prossima puntata

La scomparsa dell’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha scosso il Paese e ha imposto una revisione dei programmi televisivi di Mediaset. Tra le trasmissioni che hanno subito una pausa c’è il popolare quiz show “Caduta libera”, condotto da Gerry Scotti, che avrebbe dovuto inaugurare la nuova stagione proprio in questi giorni.

“Caduta libera” rimandata a data da destinarsi

I fan di “Caduta libera” si chiederanno perché il loro game show preferito non andrà in onda oggi, 13 giugno 2023, come previsto. La risposta è legata al lutto che ha colpito il gruppo Mediaset per la morte di Silvio Berlusconi, avvenuta ieri mattina all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. In segno di rispetto e di omaggio al fondatore dell’azienda, Mediaset ha deciso di modificare i suoi palinsesti e di dedicare ampi spazi alla figura e all’opera di Berlusconi. Anche oggi, infatti, Canale 5 trasmetterà uno speciale sull’ex premier, che prenderà il posto di “Caduta libera” e di altre trasmissioni.

Mediaset non ha ancora comunicato quando riprenderà la normale programmazione e quando debutterà la nuova edizione di “Caduta libera”, il quiz show che mette alla prova la cultura e la velocità dei concorrenti, che devono evitare di cadere in una botola se sbagliano le risposte.

Mediaset sospende alcuni programmi per lutto

Non solo “Caduta libera”, ma anche molti altri programmi di Mediaset hanno subito una sospensione o una variazione a causa della morte di Silvio Berlusconi. Al loro posto, Mediaset proporrà speciali dedicati alla vita e all’opera del Cavaliere, che ripercorreranno la sua carriera da imprenditore, politico e personaggio pubblico. In particolare, Canale 5 trasmetterà uno “Speciale Tg5” in simulcast con Rete 4 e Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Mediaset ha annunciato che comunicherà giorno per giorno le modifiche ai palinsesti, in base all’evolversi della situazione e alle esigenze del pubblico.