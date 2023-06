Perché Terra Amara non va in onda oggi 13 giugno 2023? Data e anticipazioni prossima puntata

I fan di Terra Amara dovranno attendere ancora un po’ per rivedere le avventure di Yilmaz e Zuleyha. La soap opera turca, infatti, non va in onda oggi, 13 giugno 2023, su Canale 5. Il motivo è legato al lutto per la morte di Silvio Berlusconi, l’ex premier e fondatore del gruppo Mediaset, avvenuta ieri all’età di 86 anni. Al posto della telenovela, la rete trasmetterà uno speciale del Tg 5 dedicato alla figura e alla carriera dell’uomo politico e imprenditoriale, che ha segnato la storia dell’Italia degli ultimi decenni.

Terra Amara e le variazioni al palinsesto

Questa non è la prima volta che Terra Amara salta la messa in onda: già nei giorni scorsi, infatti, la soap opera era stata sospesa per lasciare spazio ad altri programmi legati all’attualità o allo sport. I fan della serie si chiedono, quindi, quando potranno rivedere i loro beniamini sul piccolo schermo e quali saranno le prossime sorprese che li attendono. Al momento non c’è una data certa per il ritorno di Terra Amara su Canale 5. Mediaset sta comunicando le variazioni ai palinsesti giorno per giorno, in base agli eventi e alle esigenze della programmazione. Si presume però che la soap opera turca possa riprendere la sua regolare trasmissione a partire da domani, mercoledì 14 giugno, o da giovedì 15 giugno.

Le anticipazioni delle prossime puntate

La soap opera turca Terra Amara, che tiene incollati al piccolo schermo milioni di spettatori, promette nuove emozioni e colpi di scena nelle prossime puntate. I protagonisti Yilmaz e Zuleyha dovranno affrontare nuove sfide e difficoltà per il loro amore contrastato.

Zuleyha non vuole più vedere Yilmaz

Zuleyha, ingiustamente accusata di aver ucciso Sermin, si trova in carcere e decide di sacrificare il suo sentimento per Yilmaz per salvare i suoi figli Adnan e Leyla, minacciati da Demir. Questi, infatti, vuole che la donna rinunci al suo ex marito e gli chiede di non cercarla più. Yilmaz, disperato, accetta di partire per Istanbul con Mujgan e Kerem Ali, ma solo dopo aver letto una lettera in cui Zuleyha gli spiega le sue ragioni.

Julide viene sospesa dal ruolo di procuratrice

Nel frattempo, Julide, la madre biologica di Zuleyha, viene sospesa dal suo ruolo di procuratrice dopo essere stata accusata di corruzione da Nurettin, un collega corrotto da Demir e Hunkar. Questi vogliono impedire che il processo a favore di Zuleyha vada avanti. Demir, poi, scopre che Hunkar ha portato i bambini in carcere da Zuleyha e si arrabbia. Per ripicca, li porta via da Cukurova e li affida a una coppia di anziani sconosciuti. Zuleyha viene a sapere la notizia da Sermin e cade nello sconforto.

Demir affida i figli ad estranei

Demir non vuole restituire i figli a Zuleyha e li tiene lontani da lei. Gli anziani a cui li ha affidati accettano di tenerli con loro in cambio di denaro. Hunkar cerca di far ragionare Demir e gli chiede di riportare i figli a casa. Ma la discussione tra madre e figlio finisce male e spaventa Uzum, la figlia più piccola di Demir e Zuleyha. Intanto, Cetin e Fekeli sono vittime di un attentato, ma riescono a salvarsi.

Cetin vuole cambiare vita

Cetin è stanco della vita violenta a Cukurova e vorrebbe andarsene via. Prima di partire però avvisa Yilmaz dell’attentato subito da lui e da Fekeli. Yilmaz allora decide di tornare indietro per aiutare il padre adottivo a difendersi dai nemici. Riusciranno Yilmaz e Zuleyha a ritrovarsi e a essere felici? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Terra Amara.