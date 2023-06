Camper di Marcello Masi su Rai 1: orario e come funziona il programma

Torna anche questa estate la seconda edizione del programma in onda a mezzogiorno su Rai 1: Camper. Alla guida della trasmissione ci sarà Marcello Masi, al quale cedono il testimone Roberta Morise e Tinto, ai quali viene affidata la conduzione di Camper in Viaggio. L’appuntamento è fissato dal lunedì al venerdì e Masi accompagnerà il pubblico nelle località turistiche, grazie a diversi inviati. Tra gli altri ci saranno: Monica Caradonna, Elisa Silvestrin, Francesco Gasparri e Lorenzo Branchetti, ciascuno con un compito preciso, far conoscere le tradizioni enogastronomiche, far scoprire il territorio, visitare i borghi più suggestivi.

Tanti gli inviati, ognuno con un compito specifico da assolvere

Ma non finisce qui. Perché ad arricchire il cast della trasmissione ci penseranno anche Maria Onori, Valentina Caruso, Annalisa Baldi, Franco Arminio e Fabrizio Noris. Tra questi c’è chi si occuperà di accompagnare il pubblico tra i luoghi artistici, chi tra le sagre più tipiche, chi mostrerà come fare un barbecue. Un gran numero di inviati coordinati da Marcello Masi che in studio accoglierà tanti ospiti.

Tinto e Roberta Morise dovranno affrontare le missioni affidate loro dal professor Broccoli

Sarà un’estate all’insegna della scoperta e della riscoperta di affascinanti località vacanziere, in cui Tinto e Roberta Morise saranno in giro in camper, e dovranno affrontare missioni che verranno loro affidate dal professore Umberto Broccoli. Si tratterà di un’immersione nella vita da camperisti, dove i due conduttori saranno chiamati anche a fare tour in bici, a piedi, tra antichi borghi e non solo. Ma andranno anche alla scoperta di artigianato locale e prodotti tipici.

Ovviamente le registrazioni sono state già avviate da giorni e il primo appuntamento, che era previsto per la giornata di ieri, ma è slittato per la morte dell’ex Premier Silvio Berlusconi, porterà i camperisti in giro per l’Umbria: Spello, Montefalco, Bastia Umbra ed Assisi.