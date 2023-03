Carmine Recano, chi è il comandante di Mare Fuori: età, film, vita privata, foto, Instagram, moglie e figli

Carmine Recano è l’attore che interpreta il ruolo del comandante in Mare Fuori e questa sera sarà uno degli ospiti speciali su Canale 5 in compagnia di Maria De Filippi. Sarà una delle sorprese per gli ospiti in studio di C’è Posta per te. Chi è davvero l’attore? Ecco tutto quello che sappiamo di lui e della sua vita privata fuori dal set.

Dagli esordi al debutto di Carmine Recano

Carmine Recano nasce a Napoli il 28 novembre del 1980, ha 40 anni ed è del segno del sagittario. Nasce e cresce in un quartiere difficile della periferia: Secondigliano. La vita non è semplice e subito dopo il liceo entra a far parte del mondo della recitazione quasi per caso. Le sue doti sono evidenti e dopo poco tempo debutta sul piccolo schermo. Il vero esordio avviene in televisione all’età di 19 anni nel film Un nuovo giorno di Aurelio Grimaldi. L’anno seguente approda anche al cinema, in Terrarossa di Giorgio Molteni. Dopo il debutto al cinema, nel 2001 il regista Ferzan Özpetek lo assume per la commedia cult Le fate ignoranti, i due diventano amici e colleghi, tant’è che torneranno poi a lavorare insieme nel film drammatico Un giorno perfetto e nel pluripremiato Mine vaganti.

Il comandante di Mare Fuori

La bravura di Carmine Recano non passa inosservata ai produttori Rai, infatti dal 2002 inizia a recitare in molte fiction, come Un posto al sole, Don Matteo, Orgoglio, Carabinieri e Un medico in famiglia. La popolarità arriva poi nel 2006, quando prende parte alla fiction Capri, in onda su Rai 1. Nel 2017 recita in Napoli velata, diretto da Ferzan Özpetek che, due anni più tardi, lo sceglie anche per La dea fortuna. Tra il 2019 e il 2022 è nel cast di due serie tv della Rai: La porta rossa e Mare fuori. In quest’ultima interpreta il comandante che dirige l’IPM e oggi è molto acclamato dalla critica.

Chi è la moglie, figli

L’attore è molto riservato sulla sua vita privata, di cui si hanno scarsissime informazioni. Pare che abbia una compagna, ma non sappiamo né se siano sposati, né tantomeno il nome di lei. È noto, però, che lui abbia due figli: Gennaro e Mirea, che tanto adora. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 462mila persone dove condivide molti scatti dal set del suo lavoro e molte foto di sé. In questi mesi sta girando anche per tutti i teatri d’Italia per portare in scena “Mine Vaganti”.