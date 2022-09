Carolina Stigliano è Miss Roma 2022: ha 18 anni, vive al Portuense

Roma. La Città Eterna ha la sua nuova reginetta: il suo nome è Carolina Stigliano, giovanissima, 18 anni e vive attualmente al Portuense. Un emblema della bellezza nostrana: capelli castani, occhi marroni, 177 com di altezza e studentessa al liceo delle scienze umane.

Chi è la nuova reginetta di Roma

Un emblema della bellezza nostrana: capelli castani, occhi marroni, 177 com di altezza e studentessa al liceo delle scienze umane. Un fisico sportivo, poiché ha praticato per tanti anni la pallavolo. Oltre a ciò, la giovanissima Carolina ama andare in palestra e leggere.

Sogni ed aspirazioni

I suoi sogni nel cassetto? Diventare una modella professionista, laurearsi e viaggiare per il mondo. Dopo una miriade di selezioni, è proprio lei la prescelta dalla giuria per rappresentare la Capitale alle prossime prefinali nazionali dell’83esimo concorso Miss Italia, in programma dal 16 al 19 settembre a Fano (PU).

La seconda classificata: Melania Ciano

Subito dopo di lei, al secondo posto, c’è un’altra bellezza in corsa: Melania Ciano, 20 anni, romana del quartiere di Torre Angela, mora, occhi marroni, alta anche lei 177 cm. Melania, invece, frequenta il secondo anno della facoltà di giurisprudenza alla Sapienza di Roma, pratica fitness e nel tempo libero ama suonare il pianoforte.

Futuro avvocato

Ma non è tutto, si tiene impegnata viaggiando spesso e studiando lingue straniere. Anche lei sogna di viaggiare, ma in cima a tutto c’è la sua aspirazione professionale: diventare avvocato oppure lavorare nella tv.

Terza classificata: Swami Ciucci

Medaglia di bronzo, invece, per un’altra concorrente non da meno in quanto a bellezza: Swami Ciucci, 20enne romana del Tiburtino. Anche qui i tratti tipicamente italici: capelli castani, occhi marrone scuro e alta 179 cm.

Tra fotografia e musica

Lei è diplomata all’istituto di economia informatica, al momento non prosegue gli studi universitari e pratica costantemente fitness. Ama la fotografia, la musica e vuole fare la modella.

Quarto posto per Lavinia Abate

Infine, poi, il quarto posto spetta a Lavinia Abate, 18enne romana della Cassia. Fluente chioma castano chiaro, occhi marroni e alta 176 cm. Dovrà frequentare il quinto anno al liceo scientifico Azzarita. Tra gli hobby e le attività, pratica danza moderna, ama cantare, disegnare e anche suonare il pianoforte. Vuole diventare una cantautrice.

Miss Italia: 83esima edizione

La classifica delle bellezze romane, e la parola finale, sono state confermate nella giornata di ieri, all’interno di una location esclusiva: lo Stadio di Domiziano, a poca distanza da piazza Navona. Dovranno ora competere con le altre grandi bellezze nazionali che, di certo, non mancano, come del resto ad ogni edizione di Miss Italia.