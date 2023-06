Caterina Balivo al posto di Serena Bortone? Ecco il programma che farà su Rai 1

Dopo un periodo di assenza dalla tv pubblica, Caterina Balivo è pronta a tornare in grande stile su Rai 1. La conduttrice napoletana, che ha lasciato il successo di “Vieni da me” per dedicarsi alla famiglia, sembrerebbe avere accettato la sfida di rilevare il testimone di Serena Bortone nel day time pomeridiano della prima rete. Da settembre, infatti, sarà al timone di “La volta buona“, un nuovo programma che promette di coinvolgere e divertire il pubblico a casa con tanti ospiti, rubriche e sorprese. Ma chi è Caterina Balivo e quali sono le sue doti da conduttrice? In che cosa consisterà questo suo nuovo programma Rai? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Caterina Balivo, una carriera in ascesa

Caterina Balivo nasce ad Aversa il 21 febbraio 1980. Fin da piccola coltiva la passione per la recitazione e la comunicazione. Si diploma al liceo classico e si iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Federico II di Napoli. Nel 2000 partecipa al concorso Miss Italia e si classifica seconda. Da lì inizia la sua carriera televisiva, prima come valletta di Mike Bongiorno nel quiz Ieri e oggi in TV, poi come conduttrice di programmi come Unomattina Estate, Festa italiana, Detto fatto e Vieni da me. Nel 2018 vince il Premio Regia Televisiva come personaggio femminile dell’anno in seguito decide di lasciare Rai 1 per dedicarsi alla famiglia e ai suoi due figli: Guido Alberto, nato nel 2014 dal matrimonio con il manager finanziario Guido Maria Brera, e Cora, nata nel 2018. Nel 2021 torna in tv come giurata de Il cantante mascherato su Rai 1 e come conduttrice di Lingo su La7.

“La volta buona”: il suo nuovo programma

Da settembre 2023 Caterina Balivo sarà la nuova padrona di casa del pomeriggio di Rai 1. Prenderà il posto di Serena Bortone, che ha condotto per due stagioni il talk show “Oggi è un altro giorno”, ottenendo buoni ascolti e consensi. Il nuovo programma si chiamerà La volta buona e andrà in onda dalle 14 alle 15.30 dal lunedì al venerdì. Si tratterà di un format originale che mescolerà intrattenimento, informazione e approfondimento. Caterina Balivo sarà affiancata da un cast di ospiti fissi che l’aiuteranno a commentare l’attualità, a raccontare storie di vita e a proporre consigli utili per il benessere e la bellezza. Tra gli ospiti ci saranno personaggi noti del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e della politica, ma anche volti nuovi e sorprendenti. Il programma avrà anche una forte interazione con il pubblico a casa attraverso i social media e le telefonate.

Le aspettative per il suo ritorno su Rai 1

Caterina Balivo ha dichiarato di essere felice ed emozionata per il suo ritorno su Rai 1; ha ringraziato la direzione della rete per averle affidato questo nuovo progetto, esprimendo la sua voglia di mettersi in gioco e di divertirsi con il pubblico. Nelle sue dichiarazioni la conduttrice ha anche espresso la sua stima per Serena Bortone, manifestandole la sua stima nel definirla una collega professionale e una donna elegante. Le aspettative per il suo ritorno su Rai 1 sono alte, sia da parte della rete che del pubblico ma la Balivo ha dimostrato in passato di saper condurre con simpatia, spontaneità e competenza programmi di successo. Riuscirà a confermarsi la nuova regina del pomeriggio di Rai 1? Lo scopriremo a settembre, quando andrà in onda “La volta buona”!