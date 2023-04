Catherine Spaak, chi è la figlia e il marito: età e vita privata

Catherine Spaak è stata un’icona importantissima degli ultimi decenni. Oggi, nella puntata del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, saranno presenti in studio diversi ospiti che ricorderanno la celebre attrice francese. Ecco qualche dettaglio, intanto, sulla sua vita privata, la figlia e il marito. Continuate a leggere!

Catherine Spaak, vita di un’attrice

Catherine Spaak è nata a Boulogne-Billancourt, in Francia il 3 aprile 1945. La sua era una famiglia di origini belghe, ed era composta da personalità abbastanza importanti e in voga: suo padre, ad esempio, Charles è stato uno sceneggiatore cinematografico importante e dall’ampia risonanza mediatica, mentre la madre Claudie Clèves era una attrice molto apprezzata e conosciuta. Ma non è tutto, perché non sono gli unici ad avere un nome importante. A dimostrazione della celebrità della sua famiglia, anche zio Paul-Henri è Premier del Belgio per diversi mandati e la zia è la partigiana belga Suzanne Spaak. E ancora, la sorella di Catherine, Agnès Spaak, è un’attrice e fotografa. Insomma, un contesto abbastanza importante, quello in cui era nata Catherine Spaak, e che di certo ha contribuito alla sua formazione intellettuale e culturale. A marzo 2020 Catherine Spaak viene colpita da una emorragia cerebrale che le causa degli attacchi epilettici tremendi e che fanno temere per le sue condizioni. Poi, un’altra ischemia e altre problematiche connesse, che la portano a spegnersi il 17 aprile 2022 a Roma.

Il debutto e le collaborazioni con i grandi del cinema italiano

L’attrice, ricordiamo, debutta nel cinema a soli quindici anni nel film “Dolci inganni” (1960) di Alberto Lattuada, un film nel quale dà vita al personaggio della ”ninfetta”. Durate gli anni ’60 e ’70 ha lavorato anche con i più importanti nomi del cinema italiano: ad esempio, “La voglia matta” e “Il sorpasso” (entrambi del ’62) di Dino Risi, “La noia” (1963) di Damiano Damiani, “La bugiarda” (1964) di Luigi Comencini, “L’armata Brancaleone” (1966) di Mario Monicelli, “Adulterio all’italiana” (1966) di Pasquale Festa Campanile e altri ancora.

Vita privata: il marito e la figlia

Catherine Spaak ha avuto una vita matrimoniale particolarmente ricca, potremmo dire. L’attrice, infatti, è stata sposata ben 4 volte. Proprio sul set de La voglia matta conosce l’attore Fabrizio Capucci, con il quale avviene un’unione matrimoniale. Dal loro amore nasce anche la primogenita di Catherine, Sabrina Capucci, nel 1964. Tuttavia, due mesi dopo divorziano. Dal 1972 al 1979 è sposata con Johnny Dorelli, dal cui amore nasce il secondogenito di nome Gabriele. Si tratta di un periodo difficile, durante il quale l’attrice combatte contro l’anoressia. E ancora, nel 1993 sposa l’architetto francese Daniel Ray, ma anche questo matrimonio, il terzo, finisce nel 2010. Dopo altre 3 anni, infine, sposa l’ex comandante di navi Vladimiro Tuselli, più giovani di 18 anni. La fine di quest’ultimo matrimonio viene sancita nel 2020.