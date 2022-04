Catia di Uomini e Donne: ecco cosa è successo con Biagio

Uomini e Donne. Catia è una signora forte e decisa, e dopo aver negato un’uscita a Biagio, in seguito si è lasciata convincere e ha deciso di dargli una possibilità per ascoltare cosa aveva da dirle. Sono usciti ben due volte, e Biagio ha deciso di portarle delle ”mozzarelle” data la sua origine e la sua cortesia nei confronti delle dame. Ma, a quanto pare, non è andata come ambedue avevano sperato.

L’uscita di Catia con Biagio e i problemi

I due non si trovano, chiaramente, infatti hanno proprio iniziato con il piede sbagliato: hanno litigato perché lei dice di essere stata portata ad una pizzeria d’asporto. Catia ha detto che Biagio è stato ”tirchio” perché non l’ha portata dove forse aveva sperato. Ovviamente Tina Cipollari non ha perso occasione per punzecchiare Biagio, accusandolo di essere stato poco cordiale. Insomma, pare che la relazione non sia proprio destinata a durare.

Il problema della colazione

Non solo la sera, ma anche la mattina dopo il loro incontro sembrano esserci stati dei problemi: si erano dati appuntamento alle 8:30, ma per un colpo di sonno Biagio ha fatto 10 minuti di ritardo. Ma la cosa sembra aver fatto infuriare molto Catia, la quale alle 8:20 era già pronta per fare colazione con lui. Alla fine, i due, dopo due uscite, hanno deciso di non proseguire.