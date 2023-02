C’è Posta per Te, chi sono gli ospiti di sabato 25 febbraio 2023: sorprese e anticipazioni, arriva Mengoni?

C’è Posta per Te e Maria De Filippi, la padrona di casa non si smentiscono mai. E per la prossima puntata di sabato prossimo, 25 febbraio 2023, sono previsti tanti colpi di scena ed ospiti d’eccezione.

Maurizio Costanzo è morto: aveva 84 anni

C’è Posta per Te: anticipazioni per sabato 25 febbraio 2023

Come vi avevamo anticipato già da settimane, ci saranno grandi sorprese a C’è Posta per Te in questo nuovo anno 2023, e già nelle trascorse puntate abbiamo avuto modo di rendercene conto, seguendo, come di consueto, il sabato in prima serata uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana, in onda su Canale 5. Quando c’è Maria De Filippi di mezzo, infatti, è davvero difficile sbagliarsi, così come è difficile che il programma non prenda il volo. Non solamente, tra i grandi ospiti d’eccezione Gerry Scotti, il comandante (Carmine Recano), Kubra (Kyshan Wilson) e Ciro Ricci (Giacomo Giorgio) del cast di Mare Fuori, ma a grande richiesta del pubblico, ecco che la padrona di casa di appresta a chiamare in causa nella sua trasmissione anche un altro ”big”, un altro grande artista che proprio in questo periodo sta cavalcando letteralmente l’onda del successo mediatico e musicale. Avete già indovinato?

Gli ospiti: arriva Marco Mengoni?

Bravissimi, si tratta proprio di lui, il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2023, il grande Marco Mengoni, che potrebbe fare la sua comparsa in studio proprio nella prossima puntata in programma, quella prevista per domani, 24 febbraio 2023. Insomma, Maria De Filippi ha proprio intenzione di coccolare il suo pubblico, come sempre. Ma quando uscirà il cantante? Come anticipato, non si tratta dell’unico ospite della trasmissione, e quindi non avrà tutti i riflettori puntati addosso. Molto probabile, ad ogni modo, che uno di questi, però, sarà inserito apertura del programma, mentre gli altri nel mezzo e alla fine. Dunque, l’unica soluzione è quella di seguire per intero il programma C’è Posta per Te, per non farsi cogliere impreparati.