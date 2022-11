Celebrity Hunted 3, quando escono i nuovi episodi? Data e anticipazioni

I fan sono in fibrillazione per l’uscita dei nuovi episodi di Celebrity Hunted 3. Il reality ha fatto il suo esordio su Amazon Prime Video con le prime tre puntate che sono visibili in streaming a partire da oggi, giovedì 17 novembre. Ma scopriamo insieme come funziona il reality e chi sono i concorrenti di quest’edizione.

A che ora esce Celebrity Hunted 3 su Prime Video? Quante puntate sono

I nuovi episodi di Celebrity Hunted 3

Come anticipato, la terza, attesissima stagione di Celebrity Hunted 3 ha fatto il suo ingresso su Amazon Prime Video con le prime tre puntate. Disponibili in streaming da oggi, giovedì 17 novembre i primi tre episodi della serie. Ma come funziona il regolamento del reality? Molto semplicemente, i concorrenti partono da un punto in comune, che quest’anno sarà la città di Venezia, e dovranno fuggire dai cacciatori, rappresentato da un gruppo di investigatori professionisti. L’obiettivo del reality è dunque quello di non farsi catturare e riuscire così a raggiungere la tappa finale che sarà decisa durante la caccia. La tappa può essere scelta tra qualsiasi destinazione in Italia.

Puntate e cast

Per la terza stagione di Celebrity Hunted sono previste in totale sei puntate. Le ultime tre puntate saranno disponibili su Amazon Prime a partire da giovedì 24 novembre. Il cast completo del reality è così composto: Luca Argentero e Cristina Marino, Marco D’Amore e Salvatore Esposito, Katia Follesa, Fabio Balsamo e Ciro Priello, Irama e Rkomi.