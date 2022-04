Celebrity Hunted 3: i concorrenti, quando inizia, le novità

Finalmente è stato svelato il cast della nuova edizione di Celebrity Hunted, un format su Amazon Prime che sta facendo impazzire tutti. Questa volta i fuggitivi saranno in coppia e, sicuramente, dobbiamo aspettarcene delle belle. Tra attori, cantanti e comici chissà cos’avranno pensato per scappare dai temutissimi cacciatori. Se non l’hai ancora visto, non puoi perderlo!

I concorrenti di questa edizione 2022

Prepariamoci, quest’anno si sono proprio superati. Le coppie che amiamo tutti i giorni alla follia si faranno conoscere a 360gradi nella nuova stagione di Celebrity Hunted. Ecco i concorrenti:

L’attore Luca Argentero con la moglie Cristina Marino

con la moglie L’attore Maro D’Amore , Ciro, con il suo Genny Salvatore Esposito

, Ciro, con il suo Genny Salvatore Esposito La comica e attrice Katia Follesa

Il gruppo comico The Jackal (Ciro Priello e Fabio Balsamo)

I cantanti Rkomi e Irama

Non si sa quale potrebbe essere la coppia o, il singolo con Katia, vincente. Sicuramente tutti partiranno da buonissime strategie. Avendo interpretato fuggitivi, alcuni attori saranno probabilmente saranno avvantaggiati (pensiamo a Ciro con Genny). Ma anche i cantanti Irama e Rkomi come coppia saranno indimenticabili!

Come funziona il programma

L’obiettivo del format è quello di fare in modo che le celebrità pensino a un piano grazie al quale poter scappare dai cacciatori che li stanno seguendo. I cacciatori hanno a disposizione qualsiasi mezzo legale per catturarli: droni, elicotteri, Suv, barche, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, tutto. I fuggitivi invece hanno poche risorse economiche e devono spostarsi per tutta Italia.

Leonardo Pasquinelli, Ceo di Endemol Shine Italy dichiara: “Celebrity Hunted è stato il primo show unscripted italiano di Amazon Prime Video. Essere arrivati alla terza stagione con così tanto successo è una soddisfazione enorme per tutti noi”.