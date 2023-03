Che Dio ci Aiuti 7: Suor Angela torna nell’ultima puntata? Anticipazioni

Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, è stato uno dei personaggi principali di Che Dio Ci aiuti, la fiction arrivata alla sua settima stagione. Molta amata dal pubblico, Sur Angela, ha salutato le sue sorelle per andare a lavorare in un carcere femminile. Ora però i telespettatori e amanti della serie tv si chiedono se tornerà o se è definitivamente uscita di scena?

Che fine ha fatto Suor Angela? Tornerà ancora in Che Dio ci Aiuti?

Sembrerebbe proprio che Elena Sofia Ricci, abbia deciso di abbandonare il suo ruolo di Suor Angela per dedicarsi ad altri progetti professionali. L’attrice, infatti, sta prendendo parte alla fiction I Fiori sopra l’Inferno. Ma resta la domanda da parte dei fan: Suor Angela farà un’altra apparizione in Che Dio Ci aiuti?

Sembrerebbe proprio di sì. La religiosa tornerà nell’ultima puntata della serie tv che andrà in onda il 23 marzo prossimo. Un’apparizione della quale, però, al momento non si hanno certezze, nonostante le aspettative del numero pubblico. Intanto Suor Angela ha scelto di andare a lavorare in un carcere femminile, mentre è entrata in scena Suor Teresa Monachini, che si è proposta come Madre Superiora del Convento degli Angeli. Una candidatura che è stata accolta di buon grado dal Vescovo.

La penultima puntata in onda su Rai 1

Non resta che continuare a seguire la fiction per vedere cosa succederà. Stasera, a partire dalle 21.30 su Rai 1, è prevista la penultima puntata di Che Dio Ci aiuti 7, nel quale i telespettatori rivedranno Azzurra, Suor Teresa, Elia e gli altri protagonisti di questa stagione tornare nel convento della cittadina di Assisi, dove è stata girata la fiction. Sono, infatti, riconoscibili i luoghi della cittadina umbra: Piazza Chiesa Nuova, Piazza del Comune, via Santa Maria delle Rose. E anche Piazza San Rufino, via Patrono d’Italia e via San Paolo. Aggiungete Corso Mazzini, Via Metastasio e il Palazzo del Capitano del Popolo.