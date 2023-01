Che Dio ci Aiuti 8 si farà su Rai 1? Anticipazioni sull’ottava stagione

È una delle serie televisive più apprezzata dal pubblico italiano. Quest’anno ‘Che Dio ci aiuti’ è arrivata al settima stagione e c’è chi si chiede già se è in programma un ottavo capitolo. D’altra parte si tratta di una fiction che i telespettatori seguono dal 2011 e alla quale si sono appassionati tanto da sperare che ci sia un proseguo.

Suor Angela corre in aiuto delle ragazze che ospita nel convitto

Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, insieme alla sue consorelle gestisce un convitto nel quale vengono ospitate generalmente ragazze, alle quali le religiose cercano di dare una mano cercando di stare loro vicino e aiutandole e superare il momento di difficoltà. Vicende alle quali il pubblico si è affezionato, così come ha imparato ad apprezzare i protagonisti della serie televisiva.

Elena Sofia Ricci lascia la serie tv

Per quanto riguarda un eventuale ottava stagione, è stata proprio la protagonista Suor Angela, Elena Sofia Ricci, ad annunciare che questa settima stagione sarebbe stata l’ultima per lei. Ma i telespettatori nutrono la speranza che la fiction possa proseguire, magari con il passaggio del testimone ad Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. La Ricci ha voluto spiegare come mai non ha intenzione di essere presente a un’eventuale stagione: “Sono allergica alla ripetitività. Ho bisogno di cambiare, di mettermi continuamente alla prova. Non faccio mai una serie per più di tre, quattro edizioni. Con i suoi 12 anni di produzione, 8 stagioni e 132 episodi, Che Dio ci aiuti è stata un’eccezione, motivata dall’amore enorme che provo per questo personaggio”.

L’ottavo capitolo ci sarà?

La produzione potrebbe rispondere alle richieste del pubblico presentando un ottavo capitolo. Resta da vedere se proprio i telespettatori sono pronti a fare a meno di Suor Angela e se Azzurra sarà una buona sostituta… Bisognerà aspettare, in entrambi i casi, di vedere quale saranno le decisioni che verranno prese in merito al futuro della serie.