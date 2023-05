Che tempo che fa, chi sono gli ospiti di domenica 21 maggio 2023: anticipazioni puntata stasera

Nonostante l’addio di Fabio Fazio, i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo perché stasera, anche se per poco, andrà in onda l’imperdibile appuntamento della domenica di Rai 3, a partire dalle 20, con Che tempo che fa, il programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina. Oltre al conduttore, che ora ha firmato un contratto con Discovery, ci saranno le ‘presenze’ fisse di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli.

Ospiti Che tempo che fa di domenica 21 maggio 2023

Stando alle anticipazioni riportate nel comunicato ufficiale, tra gli ospiti della puntata ci saranno gli attori Virginia Raffaele, Claudio Santamaria e Tiziano Menichelli, protagonisti del film “Denti da squalo”, l’opera prima di Davide Gentile nelle sale dall’8 giugno; e i Negramaro con una speciale esibizione live. Loro, tra l’altro, dal 9 giugno saranno impegnati nel ‘n20 Tour’ per festeggiare i 20 anni dall’esordio discografico, occasione per cui sono state realizzate ristampe speciali in vinile di tutti i loro album. Nella loro straordinaria carriera, che li ha visti come prima band italiana a esibirsi a San Siro, vantano 34 dischi di platino e oltre 1,5 milioni di copie vendute.

In arrivo anche Peter Cameron (e non solo)

Ma non finisce certo qui. Protagonisti della puntata anche lo scrittore statunitense Peter Cameron, autore della nuova raccolta di racconti “Che cosa fa la gente tutto il giorno?”; Marco Bellocchio, che il 23 maggio presenterà in concorso al Festival di Cannes “Rapito” e che tra i tanti premi nel suo palmarès vanta l’Orso d’argento – Gran premio della giuria, il Leone d’Oro alla carriera, il David alla carriera e la Palma d’Oro onoraria (2021); Ale e Franz, protagonisti e autori del nuovo format “Rosiko show – Guai a perdere”. E ancora, la Senatrice a vita Elena Cattaneo, professoressa ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano; Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il climatologo Luca Mercalli; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; il direttore di Oggi Carlo Verdelli; l’inviato di Avvenire Nello Scavo.

Che tempo che fa Il Tavolo

A chiudere la serata, come sempre, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti, la tre volte campionessa italiana di breaking Alessandra Chillemi; Francesca Michielin, live insieme a gIANMARIA in “Disco Dance”; Carla Signoris, nel cast di “Billy”, per la regia di Emilia Mazzacurati; Paola Barale, all’esordio come scrittrice con “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità”; Raul Cremona, nelle librerie con “Diventa un mago!”; Marisa Laurito; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.